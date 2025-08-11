Espectáculos |

La Voz Argentina: Lali y Juliana Gattas casi se van a las manos por un participante

En la primera noche de "Los Knockots" del talent show de Telefe, las dos cantantes pop se enfrentaron en un sorprendente duelo por el participante Joaquín Martínez. ¿Con quién se quedó el neuquino?

En el debut de "Los Knockouts" de "La Voz Argentina", Lali Espósito y Juliana Gattas (de Miranda!) casi se van este lunes a las manos o de las mismísimas mechas -y extensiones- para robarse a Joaquín Martínez, participante que acababa de quedar eliminado del Team Soledad.

El joven, oriundo de la provincia de Neuquén, había brillado con su interpretación de "Corazón americano", canción de Jorge Rojas y Miguel Nogales, pero su competidora en el Knockout, Milagros Gerez Amud, fue la elegida por Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino luego de una presentación brillante, en la que interpretó "Cuando llora mi guitarra", de Augusto Polo Campos.

Luego de quedar eliminado, Joaquín dio sus sentidas palabras. “El amor de mi vida en la música, el primero que me inspiró a hacer música, fue Jorge Drexler y seguido a eso, una banda llamada Salvapantallas". Esto generó que Zoe Gotusso, co-coach de Lali y excantante de ese grupo se levantara y fuera a abrazarlo.

Finalmente, cuando Joaquín Martínez se estaba yendo, los Miranda! apretaron el botón de su silla para sumarlo a su equipo, lo que hizo que saliera corriendo a abrazarlos y Nico Occhiato bromeara con su muletilla de que "le está gustando a Miranda!" para festejar que el neuquino seguía en la competencia.

Pero Lali Espósito también apretó el botón de su silla y encaró directamente al dúo para sacarles a Joaquín de sus brazos. En ese momento se generó "una gresca" entre los coaches, por lo que Nico Occhiato tuvo que intervenir y el intérprete volvió al escenario para definir cual sería su futuro en "La Voz Argentina".

Luego de varios minutos de incertidumbre, muchas dudas y dar vueltas por todo el estudio, Joaquín Martínez definió que se sumaba al Team Miranda!, lo que generó que -por el triunfo- Juliana Gattas gozara abiertamente a su colega Lali Espósito.

