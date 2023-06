Rod Stewart vuelve a la Argentina después de cinco años

El cantante británico, de 78 años, se presentará el miércoles 4 de octubre en el estadio de Gimnasia y Esgrima de la Ciudad de Buenos Aires (GEBA) cinco años después de su último show en Argentina.

El anuncio se conoció en redes sociales y rápidamente su nombre se convirtió en tendencia ya que no son pocos los que quieren verlo por primera vez o repetir la experiencia de ver en escena a una leyenda, en lo que promete ser un show plagado de hits.

En el sitio de Ticketflash, donde saldrán a la venta las entradas, este recital se anuncia como "una producción alucinante" que incluirá grandes éxitos como "Every Picture Tells a Story", "Mandolin Wind", "You Wear It Well", "Tonight's the Night", “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Rhythm Of My Heart” Sailing”, "The First Cut is the Deepest”, la indeleble “Maggie May" y muchos más. "Sir Rod Stewart vuelve a nuestro país en medio su nueva gira de conciertos", añade.

Rod-Stewart-Arg.jpg El show de Rod Stewart en Buenos Aires será el 4 de octubre en GEBA y promete estar plagado de hits.

Rod Stewart es uno de los artistas con mayores ventas en la historia de la música con un estimado de 250 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo. Actuó para millones de fanáticos en los siete continentes, incluso ostentó el récord del concierto gratuito más grande de la historia, para un estimado de 4,2 millones en Río de Janeiro, Brasil en la víspera de Año Nuevo en 1996.

Ganó varios de los premios más importantes de la industria, entre ellos dos inducciones al Salón de la Fama del Rock and Roll, el Premio Fundadores de ASCAP por composición de canciones, el autor más vendido del New York Times, el Grammy Living Legend, y en 2016 se convirtió oficialmente en "Sir Rod Stewart" después de ser nombrado caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a música y caridad.

¿Cuándo salen a la venta los tickets para ver a Rod Stewart en Argentina?

Este viernes 30 de octubre, desde las 10 de la mañana, habrá una preventa exclusiva del Banco Santander -únicamente con tarjeta de crédito American Express- que le permitirá a los clientes disponer de seis cuotas sin interés.

A partir del mediodía, el mismo viernes se abrirá al público en general en el sitio de Ticketflash y permanecerá abierta hasta agotar stock.

¿Cuánto salen las entradas para ver a Rod Stewart?

Según el sitio oficial y único habilitado para la venta de localidades, los precios son:

Campo: $22.000

Platea lateral: $46.500

Platea oro: $53.000

Platea platino: $56.000

Experience: $150.000

De momento no se aclara cuánto será el costo de servicio (service charge) que se deberá agregar a estos valores.