Rocío Oliva: "No creo que Maradona esté enamorado de Verónica"

En Confrontados, Oliva declaró: “Yo lo conozco a Diego y no creo que esté enamorado de Verónica aunque estén juntos”. Sobre Dieguito Fernando, aclaró: “Es mentira que yo no quería que lo viera a su padre. Solo que mientras yo estaba con Diego, el (por Verónica) no quería que lo viera conmigo adelante”.

También habló de la ruptura, al decir: “Estoy tranquila en el amor, mi separación es muy reciente y especial. Estar de nuevo en pareja me va a costar pero lo voy a lograr. Quiero estar en pareja de nuevo y sentirme bien”.

ADEMÁS:

Además, en diálogo con La Página Millonaria, la futbolista de River comentó: “Estoy estudiando la carrera de DT, no sé si para trabajar como técnica o ayudante. Ese sería mi sueño”. Y reveló una anécdota de la Super Final de la Libertadores del 9 de diciembre.

“No vimos juntos ese partido porque Diego se levantó y dijo: ‘En esta casa no se va a ver’, no lo podía creer, ahí entendí que ya estaba casi afuera de la ‘casa de Gran Hermano’, como yo llamaba a nuestra relación. No lo dudé ni un momento y le dije que me iba”.