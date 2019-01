El eterno “pirata” y la mamá de cuatro chicos no han logrado congeniar y ella, ayer, anunció formalmente por redes sociales que ya no son pareja. “Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos", escribió la modelo.

"No hacemos mal a nadie, nos queremos muchos y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir ese momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones”, agregó la estrella de las pasarelas.

Aunque en diciembre anunciaron su reconciliación y pasaron las fiestas juntos en Punta del Este, Pampita y Pico Mónaco decidieron terminar con su noviazgo.

El pasado 17 de enero, con motivo del cumpleaños número 41 de la modelo, Pico le dedicó un tierno mensaje en Instagram a su entonces pareja. “

Feliz cumple mi amor @pampitaoficial. Que la vida te encuentre llena de alegría, paz y muchísimo amor. Sos maravillosa e incondicional y te mereces lo mejor siempre. Te amo”. Pero ese amor, poco duró.