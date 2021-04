Sabrina Rojas puso colorada a Nancy Pazos: "Dijo que Luciano Castro le tiró onda"

“Nancy una vez dijo que Luciano le tiró onda. Yo lo llamé a él para decirle: ‘Perdón, nunca me contaste esto’”, tiró Rojas, y Pazos se puso colorada de inmediato.

La actriz prosiguió: “Yo estaba ensayando y me empieza a estallar el teléfono. ‘Luciano salió con Nancy Pazos’, me decían... ¡A esa no la tenía en la lista! Llamo a Castro y le digo: ‘Escuchame una cosa, ¿en qué momento sucedió?’. Y ahí tuvimos una charla”.

En ese momento, Nancy intervino: “Salió con otra de radio, así que podría haber tenido algo conmigo también, pero no pasó. Yo conté una pelotudez al aire que no pienso repetir. Pero solo quiero decirte que terminé llorando ese día porque tu marido me llamó para pedirme explicaciones... Yo conté una tontería. Ese día conté que entre las cosas que me había perdido en la vida fue que él me dijo un piropo arriba de un ascensor y yo seguí de largo. Qué sé yo. No sé qué hubiera pasado”.

Ante su relato, otra de las panelistas, Noe Antonelli, lanzó: “Qué raro que Nancy le haya pasado de largo a un piropo de Luciano Castro”.

A lo que Pazos explicó: “¡Tenía un buen pedazo en ese momento!”.

“Bueno, sigamos”, dijo sorprendida Flor Peña, y dio por concluido el episodio.