Hay romances de Hollywood que han hecho historia, y otros que simplemente no se han concretado, aunque no por ello dejan de provocar esas ganas de imaginar qué hubiera pasado de haberse convertido en realidad, como una supuesta relación entre Keanu Reeves y Sandra Bullock, que compartieron protagónico en películas como Máxima Velocidad (Speed, 1994) y La Casa del Lago (The Lake House, 2006).