Luis Majul reveló que no se va a TN y se queda en el Grupo América

Pero lo cierto es que, uno a uno, todos los involucrados –salvo Del Moro, que se despidió el viernes de Intratables – fueron desmintiendo esos dichos, hasta que este domingo lo hizo el propio Majul.

ADEMÁS:

Al promediar su ciclo dominical, La Cornisa, el conductor y productor periodístico más reconocido de América TV y A24 señaló que seguirá con sus dos programas (La Cornisa y 4 Días) en 2019. “El año que viene nos encontrarán de nuevo haciendo La Cornisa. Esperamos que en el horario de siempre, creemos que sí, y nos encontrarán también en A24 haciendo 4 Días. Lamento que hayan salido informaciones todavía no confirmadas alrededor de donde podíamos ir o no, no las provoqué, no las difundí pero tomé la decisión hace unos días de darlas por terminadas y confirmarles que vamos a estar de nuevo en este canal”, dijo Majul en referencia a los rumores que, de todas maneras, no hizo nada para frenar.

En las últimas semanas se había rumoreado que Majul se encontraba en tratativas con Radio Mitre y TN para llevar sus ciclos al Grupo Clarín. Sin embargo, el periodista no habría conseguido el horario que pretendía en la emisora (y que ocupa con mucho éxito Jorge Lanata) y por eso apuntó la mira hacia la flamante Radio CNN donde lo habrían recibido con los brazos abiertos.

Sin embargo, su pase a la señal TN se habría caído definitivamente.