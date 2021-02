Santiago Maratea: "¿Tenes 10 pesos? Es para comprar una ambulancia"

El joven invitó, a través de su Instagram, a donar diez pesos a una cuenta de Mercado Pago. Al hacer el simple cálculo que, si todos sus seguidores donaban esa suma en un día que no tenía mucho alcance, podría alcanzar el monto necesario de dos millones de pesos rápidamente.

Sus cálculos quedaron en lo correcto cuando en cinco horas ya había recaudado un millón de pesos y en un poco más de un día logró su cometido de dos millones de pesos.

Todo comenzó con una charla que tuvo con Omar Guty Fwachat, un activista social que le relato lo que estaba pasando en la comunidad Wichi de Salta. Le transmitió que no tenían una ambulancia para auxiliar a las personas cuando lo necesitaban y que el gobierno no había cumplido con sus promesas. Frente a esto, el joven instagramer decidió usar su alcance para ayudarlo.

Embed

Para empezar con la recaudación, debió renunciar a su trabajo con Chevrolet ya que tenía un acuerdo de exclusividad. Santiago Maratea contó su decisión: “Y yo dije: ‘ya está. Tengo que renunciar’, porque yo no soy target camioneta. Soy target Ónix y nos sirve como ambulancia en el barro. Entonces no es tan fácil decir ‘denme una camioneta’. Hay toda una estrategia. Y por otro lado no podía regalar una camioneta que no sea Chevrolet, porque era exclusividad. En su momento no podía manejar otro auto que no sea de la marca”.

Recurrió a varios elementos para asegurar su plan: bailo un Tiktok sin remera, explicó lo fácil que era donar a partir de la cuenta de Mercado Pago, estuvo en vivo en su cuenta de Twitch y consiguió que gente pueda donar en dólares desde el exterior. Un hombre conmovido por la historia hizo un convenio para que su hamburguesería doné el 30 por ciento de lo recaudado en sus locales ese día.

Muchos otros líderes de las redes sociales como Pablo Granados, Lizardo Ponce, China Suarez y Nati Jota apoyaron esta iniciativa desde sus cuentas. Remarcaron sobre “el poder de unidad” cuando hay una causa social en el medio.

Santiago Maratea destacó esto en sus redes sociales: “Tengo un poco de emoción y de vértigo. Es una locura que los influencers y sus seguidores drogadictos puedan llegar a organizar a la vez y comprar una ambulancia para una comunidad que el estado olvida”.