Se acabó el amor: el Negro Oro se separó de Mauro Francisco

González Oro eligió las redes sociales, más precisamente Instagram, donde posteó: "El alma suele saber qué hacer para sanarse, el desafío es silenciar a la mente". El periodista quiso compartir su pesar por la separación y lo hizo con un texto conmovedor, fiel a su estilo cuando habla de amor: "Mi alma no sabe qué carajo hacer y mi mente me sigue gritando".

El conductor radial a los 67 años necesitó compartir con sus seguidores su angustia: "Lamento estar cerrando una de las etapas más bellas’ de toda mi vida. Conocí una vez más la felicidad, disfruté cada momento vivido a su lado", señaló su última pareja Pancho, de 34: "Amé. Y mucho". Fiel a su estilo de no dar detalles íntimos, el conductor de Radio 10 señaló: "Me equivoqué. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco. Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices, juntos o separados".

La noticia sorprende un poco porque la relación parecía marchar sobre ruedas, hubo compromiso y anillos que sellaran este amor que parecía inquebrantable. Oro remata en su confesión: "Sé que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. ¡No siempre las cosas se dan como uno pretende!".

Su ex Mauro Francisco también recurrió a las redes sociales para dar su versión de la separación: "No es soberbia, es amor poder decir adiós". Francisco citó a su ídolo, el cantante Gustavo Cerati, con una frase de la canción Adiós del líder de Soda Stereo.

El Negro Oro en su mensaje fue mucho más largo que el de su ex y todo parece que la separación fue,por decirlo de alguna manera, en armonía: "Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser. Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja. Y lo lamento con toda esa alma que no sabe que carajo hacer. Se que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. No siempre las cosas se dan como uno pretende!".

