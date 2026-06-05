El accidente en la pileta y las últimas horas del Indio Solari

La casa del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ubicada sobre la calle Rubén Darío al 4200, se convirtió rápidamente en el centro de un operativo judicial y policial. A las 8.30, tras ser notificado del hecho, el fiscal de turno de Morón, Lucio Rivero, se presentó en el lugar para supervisar las primeras actuaciones.

Los peritos de la Policía Bonaerense comenzaron a trabajar desde las primeras horas de la mañana para relevar la escena y reconstruir los momentos previos al fallecimiento. La principal incógnita es determinar si el músico sufrió una caída accidental o si se desvaneció mientras utilizaba la piscina.

Casa del indio solari La casa donde residía el Indio Solari.

Fuentes judiciales señalaron que no existen indicios de participación de terceros y descartaron sospechas sobre las personas encargadas de sus cuidados. En ese marco, calificaron lo ocurrido como una tragedia y centraron la investigación en establecer con precisión las causas de la muerte.

La autopsia ordenada por la Fiscalía será clave para determinar qué sucedió durante las últimas horas del artista. Además de los peritos científicos, en el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y personal de tránsito municipal para resguardar la zona.

El deterioro de la salud del Indio Solari era conocido públicamente desde 2015, cuando reveló ante miles de seguidores durante un recital en Tandil que padecía Parkinson. Desde entonces había reducido sus apariciones públicas y adaptado parte de su rutina cotidiana para sobrellevar los efectos de la enfermedad, entre ellos el uso de la pileta climatizada y la práctica de hatha yoga en su vivienda de Parque Leloir.