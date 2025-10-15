Se casó el músico David Lebón

3743950387732822108

Además de los familiares y amigos de la pareja, estuvieron presentes personalidades como Marcela Morelo, Pedro Aznar, Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Kevin Johansen, entre otros.

3743950515742998405

La ceremonia se llevó a cabo en el tradicional Registro Civil de la calle Uruguay, donde Sandra Mihanovich emocionó a todos los presentes al interpretar en vivo “Honrar la vida” -la famosísima canción de Eladia Blázquez- que es el favorito de la novia.

image

Durante la ceremonias del civil, también estuvieron los músicos de la actual banda de David Lebón: Alex Musatov, Daniel Colombres, Dhani Ferrón y Leandro Bulacio.

image

David Lebón y Patricia Oviedo conocieron en Rosario, en una de las clásicas cenas que organizan los músicos después de un concierto, en este caso, el de Lito Vitale. Ella estaba trabajando con Marcela Morelo, a quien representaba y el ex Serú Girán se sentó a su lado, dando inició a una charla, dando inicio a una historia de amor que -15 años después-, terminó en casamiento.