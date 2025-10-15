MasterChef Celebrity: picante cruce Wanda Nara y Maxi López

Como se había anticipado en el cierre del programa debut -cuando adelantaron imágenes del episodio del martes-, la ex pareja que supo estar muy enfrentada judicial y meditáticamente y ahora disfrutan de una etapa de armonía y excelente vínculo, generó un gran paso de comedia delante de las cámaras, mientras también ironizaban sobre su pasado.

“Te veo bárbaro. ¿Te vas a quedar hasta la final? Son 50 millones de pesos” le preguntó Wanda al visitar la estación de cocina de su ex.

“Uff, un montón” le respondió el futbolista, a lo que la conductora confirmó con una polémica frase “Sí, nos sirve”.

Durante la entrevista íntima, Maxi López se preguntó por qué Wanda hablaba "en plural” al referirse al premio.

“Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque ya estaba pensando en embargarte el premio” dijo burlonamente la conductora de "MasterChef Celebrity", a lo que su ex le contestó “¿Querés el 25%? No, eso ya no lo tenés más”

"Pero a vos te gusta la competencia y te gusta comer bien e ir a buenos restaurantes. A mí era más fácil vestirme que llevarme a comer, porque me gusta gastar mucho en la comida” le recordó Wanda Nara y él le retrucó con un “Ah, ¿y en ropa?” dejando a la conductora sin palabras.

En este cruce televisado, ambos dejaron ver la buena relación que lograron establecer luego de que la mediática se separara de Mauro Icardi.

Al momento de presentar su plato terminado ante los chefs, Maxi López describió el punto de cocción de su carne como “poco hecho”, por lo que Damián Betular lo corrigió aclarándole que se refiere a carne jugosa. En segundo plano se la escuchó a Wanda decir "Yo comí mucho tiempo esa carne" generando las risas de los presentes.