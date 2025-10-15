La indignación de Paula Cháves con su psicóloga: "Me molesta que me cobre"

“Me molesta que la psicóloga me cobre...”, admitió Paula, entre risas, sobre lo que más le incomoda de sus sesiones terapéuticas. “Hay algo que me pasa en el momento en el que le tengo que pagar que me hace mal. Estamos hablando de amor, de vínculos, de emociones... y de repente: ‘Tomá, te pago’. No me da”.

"Toda rota, ‘tomá, secate… bueno, son 50’. Y yo tipo contando los billetes, pagándole… me hace sentir como que me usó”, se sinceró Cháves, sobre lo que le produce internamente el momento del pago de honorarios a la especialista que la está atendiendo, durante un vivo de su programa de streaming, en Olga.

Nacho Elizalde, uno de los compañeros de Paula, al escucharla intervino y sumó su punto de vista: “Para mí, dos días después te pago. Cuando ya bajó la espumilla...”. Y, por su parte, Luli González, otra de las integrantes del ciclo, contó que su psicóloga le permite acumular sesiones, algo que a ella le resulta importante para el resultado del tratamiento: “Ella es una capa con eso. Me acumula sesiones y de repente le digo: ‘Che, te debo tres, ¿no?’ y me responde: ‘Sí, Lu, tranqui’. Así me siento menos culpable”.

LA SOLUCIÓN DE PAULA AL PROBLEMA DE "PAGARLE AL PSICÓLOGO"

"Los psicólogos deberían cobrar por adelantado. Cuatro sesiones juntas y listo. Así ya tenés el compromiso de ir una vez por semana y te evitás ese momento incómodo del final”, planteó Paula, en voz alta, como posible alternativa al incómodo momento de pagar tras contar los dramas personales.

Recordemos que la propia Chávez supo contar que hizo terapia de pareja con su marido, Pedro. “Hay que empezar a romper el mito de que uno va a terapia cuando está loco o deprimido, y en que uno hace terapia cuando está mal en la pareja. En un momento salió esto de la carga mental. Me sentía a veces sobrepasada mentalmente, turno médicos, el colegio”, confió, la conductora.