Telefe anunció la vuelta de "Popstars"

Después de varias semanas de incertidumbre entre sus televidentes, el canal de las pelotas aprovechó el entrentiempo del partido que la Selección Argentina de Fútbol goleó 6 a 0 a su similar de Puerto Rico, para confirmar su novedad, el retorno de este programa basado en un certamen canto, que generó bandas como "Bandana" -en 2001- y Mambrú -en 2002-.

Embed

La primera temporada del reality "Popstars", por el entonces Azul Televisión -actualmente El Nueve- y en la segunda por Telefe, y se trató de un exitoso programa musical -con participantes adolescentes- que trascendió el concepto del mero concurso de cantantes para convertirse en una especie de "documental de la fama" de una girls o boys band.

El objetivo principal de "Popstars" fue seleccionar -a través de diversas audiciones- a cinco de jóvenes talentosos para conformar una nueva banda de pop profesional -femenina o masculina- y documentar todo el proceso en tiempo real, mostrando el camino de sus integrantes hacia la fama.

Se trata de un formato internacional originado en Nueva Zelanda, que se convirtió en un éxito en varias partes el mundo, y que en nuestro país se desarrolló durante dos temporadas, marcando a fuego la cultura pop argentina.

Embed

En la primera edición de 2001, el objetivo de "Popstars" fue crear un grupo femenino que se llamó Bandana -integrada por Lourdes Fernández, María Elizabeth "Lissa" Vera, Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi- una girl band que batió récords de ventas y shows en el Teatro Gran Rex.

Posteriormente, en 2002, la segunda edición se enfocó en la formación de un grupo masculino, del cual surgió la boy band Mambrú, con Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Germán "Tripa" Tripel, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo.

image Mambrú

En este programa los aspirantes pasaban por un exhaustivo proceso de casting que incluía pruebas de canto, baile y hasta de imagen, todo supervisado por un panel de productores y expertos de la industria musical. Una vez seleccionados los cinco finalistas, el reality seguía su día a día en una casa especialmente adaptada con estudios de grabación y salas de ensayo.

De esta manera, el público era testigo de la convivencia, las clases, las transformaciones de look y del lanzamiento de su primer álbum y videoclip, logrando un el éxito comercial de proporciones.

Popstars fue fundamentalmente concebido como una "fábrica" de estrellas, diseñada para crear un producto pop terminado y donde los espectadores siguen el paso a paso del proceso.