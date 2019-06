Se cumplen 10 años de la muerte de Michael Jackson, el "rey del pop"

El deceso del artista se produjo en momentos en que preparaba una nueva serie de presentaciones que buscaban relanzar su carrera, tras las duras acusaciones que opacaron su carrera y lo llevaron al estrado, retomadas este año a raíz del estreno de Leaving Neverland, un documental en donde las supuestas víctimas presentan un descarnado y detallado relato de los hechos y que separó las aguas entre sus seguidores.

Sin embargo, las sospechas acompañaron al artista desde 1993, año en que se escuchó públicamente la primera acusación, lo que provocó un pronunciado declive en su trayectoria y un recrudecimiento de su ya, de por sí, excéntrico comportamiento.

Hasta entonces, el hombre nacido en Indiana en 1958, que había batido récords impensables al posicionar a Thriller, de 1982, como el álbum más vendido de todos los tiempos, con un estimado que supera los 65 millones de copias, era dueño de una fantástica carrera que inició junto a sus hermanos a mediados de la década del 60, cuando era apenas un niño.

A instancias de su severo y abusivo padre Joe, los Jackson 5, con el pequeño Michael como principal estrella, se convirtió en una de las sensaciones del sello Motown, principal difusor de ritmos negros para un público masivo blanco, a partir de sus canciones pop con toques de funk y rhythm and blues.

Blame it on the boogie, Enjoy yourself, Can you feel it y I want you back, fueron algunos de los éxitos cosechados por el grupo que cautivaba por sus simpáticas coreografías y cuidados arreglos vocales, gran parte de esto logrado a merced de los castigos físicos impuestos por Joe cuando algo salía mal en los ensayos. Pero en este contexto, Michael lograba brillar con luz propia con sus recurrentes momentos como solista del grupo, lo que lo alentó a intentar una carrera paralela en solitario, con una serie de cuatro discos de relativo éxito entre 1972 y 1975.