Se cumplen 27 años de la muerte de Kurt Cobain

Al frente de Nirvana dio vida al Grunge y se convirtió en un ícono de la década del 90. Su muerte ocurrió cuando se encontraba en la cúspide de su carrera, a los 27 años, una edad recurrente en las grandes muertes del rock.

Kurt Cobain pasó a integrar el mítico "Club de los 27", integrado por grandes estrellas que fallecieron a esta edad por causas relacionadas con el abuso de alcohol y drogas.

Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison forman parte de este selecto club al que Kurt Cobain arribó tras su suicidio. Amy Winehouse es otra de las lamentables pérdidas de talento que integra este grupo.

image.png La carta de despedida de Kurt Cobian.

"Es mejor quemarse que desvanecerse", se leía en su nota suicida, escrita en tinta roja y dedicada a Boddha, su amigo imaginario de la infancia. La frase fue tomada de la canción de Neil Young "Hey Hey My My".

"Smells like teen spirit", "Come as you are" y "The man who sold the world" son algunos de los éxitos de Nirvana que pasaron a la historia grande del rock.