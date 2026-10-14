La película integra la lista de estrenos anunciados para el 15 de octubre.

Street Fighter

Género: acción. Dirección: Kitao Sakurai. Elenco: Noah Centineo y Andrew Koji, entre otros.

La historia reúne a los luchadores Ryu y Ken, que vuelven a encontrarse cuando Chun-Li los convoca para participar en el Torneo Mundial de Guerreros. En medio de la competencia, ambos deberán enfrentar una conspiración y revisar su propio pasado. La película lleva nuevamente a la pantalla a personajes del universo de videojuegos de Street Fighter.

La caída de la Ballena

Género: terror. Duración: 1 hora y 38 minutos, según la cartelera consultada. Dirección: Brian Duffield. Elenco: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd.

La trama comienza después de la muerte de Mitt Gardiner. Su hijo Jay se sumerge en la costa central de California para buscar sus restos, pero termina siendo tragado por una enorme ballena. Atrapado en su interior y con poco oxígeno disponible, deberá recurrir a las enseñanzas de su padre para intentar escapar.

CordobeCes

Género: comedia. Duración: 1 hora y 30 minutos.

La película integra los estrenos anunciados para el jueves 15 de octubre.

Sobre las olas

Género: drama. Duración: 1 hora y 39 minutos.

Tiempos de Ilusión

Género: comedia. Duración: 1 hora y 56 minutos.

Escuela de monstruos

Género: animación. Duración: 1 hora y 21 minutos.

La producción animada se suma a los estrenos del jueves.

Autopista América 2000

Género: misterio. Duración: 1 hora y 21 minutos.

Vuelve la trilogía de Los juegos del hambre

Además de las nuevas películas, el jueves 15 de octubre regresarán a la pantalla grande tres entregas de Los juegos del hambre, la saga protagonizada por Jennifer Lawrence en el papel de Katniss Everdeen. Los reestrenos permitirán volver a ver en cines En llamas, Sinsajo (parte 1) y Sinsajo (parte 2).

Los juegos del hambre: En llamas

Género: acción. Duración: 2 horas y 26 minutos. Dirección: Francis Lawrence. Elenco: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth y Philip Seymour Hoffman, entre otros.

Después de ganar los 74.º Juegos del Hambre, Katniss Everdeen y Peeta Mellark regresan a sus hogares y comienzan una gira por los distritos. Durante el recorrido, Katniss advierte que crece el descontento contra el Capitolio. Mientras el presidente Snow busca mantener el control, se prepara una nueva edición de los juegos, conocida como el Vasallaje de los Veinticinco.

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1)

Género: acción. Duración: 2 horas y 3 minutos. Dirección: Francis Lawrence. Elenco: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth y Julianne Moore, entre otros.

Después de la destrucción de los juegos, Katniss llega al Distrito 13, donde encuentra una comunidad organizada para enfrentarse al Capitolio. Bajo el liderazgo de la comandante Alma Coin y con el apoyo de sus aliados, se convierte en una figura central de la rebelión. Al mismo tiempo, busca ayudar a Peeta, que permanece bajo el control de sus adversarios.

Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 2)

Género: acción. Duración: 2 horas y 18 minutos. Dirección: Francis Lawrence. Elenco: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson y Julianne Moore, entre otros.

La última entrega retoma la lucha de Katniss contra el Capitolio. Con la rebelión en marcha, la protagonista y un grupo de combatientes emprenden una misión para terminar con el gobierno del presidente Snow. El conflicto combina enfrentamientos militares con las decisiones personales de Katniss y cierra la adaptación cinematográfica de la trilogía literaria de Suzanne Collins.