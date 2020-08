En la mesa de Mirtha Legrand (conducida por Juana Viale), Nicole y "La Bomba" acusaron a la actual pareja de Fabián Cubero de trabajar de "pelearse en los medios".

Se sabe que no quedó nada bien la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Y que la modelo se lleva pésimo con Mica Viciconte, la actual de su ex. Y este domingo, en la mesa de Juana Viale, Nicole se juntó con Gladys "La Bomba Tucumana" para sacarle el cuero a la ex Combate. Eso sí, sin nombrarla.