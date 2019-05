Según datos proporcionados por el Registro Civil de la Ciudad, a través del Ministerio de Gobierno porteño, desde 2016 a la fecha, se registraron 315 personas con nombres de personajes de GOT. De hecho, 134 niños recibieron el nombre de Brandon, 67 el de Jaime, 46 el de Arya, y 41 fueron bautizados como Khaleesi.

“La tendencia de registrar nombres de series es algo que viene acompañando a los porteños cada vez que hay una serie exitosa. Se manifestó con la serie 'Rolando Rivas Taxista', de la década del 70”, explicó a POPULAR Mariano Cordeiro, director general del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas. Y aseguró: “Evidentemente es una tendencia que cada vez que hay una serie que tiene un impacto relevante en la sociedad se manifiesta en los nombres”.

Este suceso también se vivió con la afamada serie española La Casa de Papel, a partir de la cual “Río, Tokio, Berlín y Moscú fueron furor, y calculamos que con el estreno de la nueva temporada probablemente también vuelva a ocurrir”, describió Cordeiro.

Sin embargo, utilizar nombres extranjeros o raros no siempre fue posible en nuestro país. “Hasta la década del 90 solamente se podían poner los nombres que figuraban en un listado que se iba actualizando todos los años. En esa década se modificó la Ley del Nombre (18.248) y el principio que rige actualmente es el de la libertad”.

Esta modificación fue incorporada en el texto del Código Civil y Comercial de la Nación, y establece dos límites: en primer lugar, ponerle nombres idénticos a los de hermanos vivos, y en segundo lugar, utilizar nombres extravagantes.

“Esto último se presta a confusión, porque habría que definir qué es extravagante. Se podría interpretar que se trataría de poco común, pero no se puede prohibir por eso. Entonces nosotros interpretamos aquellos nombres que pueden resultar ofensivos o agresivos, por lo menos en el contexto en el cual se decide”, precisó Cordeiro. Y recordó que en una oportunidad “hemos desestimado poner nombres como Satanás, por ejemplo”.

Siguiendo esta tendencia, en general los nombres suelen perseguir modas. Durante 2018, el nombre Benjamín fue el más elegido para los varones, mientras que Isabella encabezó el listado de los más seleccionados para las niñas.

No obstante, las tendencias cambian y muchas veces quienes reciben nombres de personajes no están conformes. La buena noticia es que modificarlo es posible, aunque no es tan sencillo.

“Si existe intención de modificación, la regla general es que se hace por orden judicial, es decir, un juez lo debe autorizar”, describió el funcionario.

A esta regla, se aplican dos acepciones: “Cuando la modificación del nombre obedece a haber sido víctima de desaparición forzada de personas -precisó Cordeiro-; o bien por razones de identidad de género, cuando se autopercibe de un género diferente del cual se encuentra inscripto. En estos casos, el Código autoriza que se haga directamente en sede del Registro Civil quien directamente procede a la rectificación del nombre”.

Por último, los únicos que pueden emitir voluntad para cambiar su identidad son las personas que la portan. “Si bien lo padres actúan en representación de sus hijos, el que tiene que manifestar el interés de modificarlo es el niño”, aclaró Cordeiro.

Por este motivo, antes de bautizar a un bebé con el nombre de un personaje de Game Of Thrones, recomendamos que se haya visto la serie hasta el final, para poder tener un juicio más acertado sobre ese sujeto y no quede lugar al arrepentimiento.