Lola Latorre definió por qué se considerada una "cheta": "Soy una Milipili"

"Milipili, cheta… me dicen mucho”, se sinceró Lola, en una entrevista con el Pollo Alvarez quien, al escucharla, no dudó en consultarle. “¿Sos cheta?”, retrucó él. “Yo creo que re...”, admitió Lola sin dudar y con el "re" que usan... los chetos, habitualmente.

"¿Cómo se sabe eso? ¿Hay un test?", quiso conocer, a modo de diversión, el conductor. Y, a fin de demostrar las características de la definición o mote, Lola hizo un mini listado que incluye el "chetez". “ Ir a Miami es de cheto, hablar inglés, que fuiste a un colegio bilingüe, que vas a una universidad privada y tener amigas con nombres tipo Luly, Mili o Delfi”.

Cuando el Pollo la desafió a nombrar una “Marta”, ella fue tajante: “No, todas se llaman Vitu, Luly o Luciana, que le decimos Lu”, explicó la joven, quien se recibió de abogada, en las últimas semanas, más allá de ser modelo y de haberse hecho conocida por ser la hija de Yanina y de Diego.

QUÉ PIENSA LOLA DE LA RENOVACIÓN DE VOTOS MATRIMONIALES DE SUS PADRES

“Yo le dije a mi mamá que no voy. Si quieren hacer una fiesta por el aniversario, bueno. Pero si quieren renovar votos y todo eso a mí me da un cringe total, así que no lo hagan. Me parece fatal, quieren traer al perro para que lleve los anillos”, aseguró, Lola, en desacuerdo con la posibilidad de que Yanina y Diego hagan un evento para renovar sus votos matrimoniales.

“Estoy con Diego, con papá, por primera vez en la vida. Si es la fiesta para celebrar la cantidad de años juntos, me parece buenísimo, los adoro y los amo, pero si quieren casarse de nuevo, no los banco. Me parece un horror, es todo lo que mamá en algún momento criticó de la con**a seca”, argumentó, Latorre.