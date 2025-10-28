Fuerte descargo de Ivana Icardi contra Wanda Nara por el cumple de la hija en común con Mauro

"Querida Isabella tengas un muy feliz cumpleaños. Me encantaría poder llamarte o saludarte, mucho más este año que has vivido cosas que no mereces. Algún día crecerás y podrás sacar tus conclusiones", comenzó el escrito que publicó Ivana, con visible enojo, en su cuenta de Instagram, el día en el que Isabella llegó a sus 9 añitos y lo celebró en Argentina, junto a toda su familia materna.

“Algún día crecerás y podrás sacar tus propias conclusiones. Solo quiero que sepas que, aunque nos hayamos visto solamente dos veces y una haya sido por videollamada este verano, tenés un lugar en mi corazón como todos mis sobrinos”, expresó la hermana del actual jugador del equipo turco Galatasaray.

"A tu tío Guido no lo conoces, y lo invitaron a tu cumple. Lamentablemente (para ti y para él porque quiere conocerte) no accedió a un juego que ya sabemos de qué va. También entenderás cuando seas más grande, que hay adultos que siguen comportándose como niños, y que hay madres que solo paren, pero no saben ser madre, ni buscan dejar de lado su egoísmo ni su afán desmedido de protagonismo. Y lamentablemente Isa, esas madres a las que se las llama narcisistas, raramente cambian”, expresó Icardi contra su excuñada.

IVANA EN LLAMAS CON WANDA

“Te deseo que seas feliz, muy muy feliz. Que Dios te dé la fortaleza para afrontar todo lo que te tocó vivir de tan pequeña... Los papás y mamás se separan, y en este siglo, es muy normal separarse si la pareja no es feliz. Y también es normal que mamá o papá tengan nueva pareja. Y sé que aprecias a la pareja de tu papá, aunque te hagan sentir culpable si lo transmites. He visto tu sonrisa jugando inocentemente y así la deberías tener siempre. Lamentablemente, no te lo han permitido”, sentenció Ivana, molesta con Wanda, en una fecha clave para la familia.

Ivana Icardi, nota 1

Y la respuesta en redes sociales de quienes leyeron los posteos o de curiosos, no tardaron en llegar, claro. “Qué tía macanuda... decirle a una nena todo esto por redes, ¿no?”, “Era feliz cumpleaños, sobrina. No todo eso”, “Qué ganas de llamar la atención”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron, como respuesta a los escritos que compartió Icardi.

Ivana Icardi, nota 2