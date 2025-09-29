Seguí el minuto a minuto de los Premios Martín Fierro

Luego de la bienvenida formar, el conductor del evento le dio paso a Luis Ventura, presidente de APTRA, que en su discurso agradeció a los presentes y brindó por un año con ficción en la televisión.

El primer rubro de la noche fue mejor Panelista, y el ganador fue David Kavlin, por "Todas las Tardes" en El Nueve, que superó a Luis Bremer ("A La Tarde" en América TV), Diego García Sáez ("Todas Las Tardes" en El Nueve) y Pía Shaw ("A La Barbarossa" por Telefe).

"Planeta 9" conducido por Edith Hermida y Maia Chacra en El Nueve resultó ganador como el mejor programa Musical, superando a "La Peña De Morfi" con Lizy Tagliani y Diego Leuco por Telefe y a "Pasión De Sábado" con Marcela Baños por América TV.

En el rubro Mejor Aviso Publicitario, el Martín Fierro fue para "Contexto Argentino", creado por la Agencia Gut para la empresa Mercado Libre, que superó a "Felicitá" para Preferido Molinos Río De La Plata realizado por la agencia La América, "Historias Argentinas", para Renault de la agencia Publicis y "Ver Netflix" para Netflix creado por la agencia Isla.

El premio en la categoría Mejor Cronista / Movilero fue para Oliver Quiroz de "A La Tarde" el programa vespertino de América TV, que par alos periodistas de APTRA le ganó la pulseada a Roberto Funes Ugarte ("A La Barbarossa" – Telefe), Cecilia Insinga ("Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – El Trece) y Daniel Roggiano ("El Noticiero De La Gente" - Telefe)

"El Noticiero De La Gente" con la conducción de Germán Paoloski y Milva Castellini por Telefe, se quedó con el Martín Fierro al Mejor Noticiero Diurno, ganándole a "Arriba Argentinos" (El Trece) con Nacho Otero y Valeria Sampedro y a "Telenueve Al Mediodía" (El Nueve) con Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino.

Por el rubro Mejor Programa de Viajes/Turismo, el ganador resultó "Resto Del Mundo" el ciclo que conduce Fede Bal por El Trece que superó a "Iván De Viaje" con Iván De Pineda por Telefe y a "Tenés Que Ir" con Hernán Lirio por El Nueve.

El Mejor Actor de Reparto para APTRA fue Marco Antonio Caponi, por su labor en "Iosi, El Espía Arrepentido" en El Trece, que superó a sus compañeros de terna Alejandro Awada, también por "Iosi, El Espía Arrepentido" y Rafael Ferro, por "Margarita" en Telefe.

En 2024, el Oro se lo llevó “Telefe Noticias”, mientras que en años anteriores el premio también fue para “Gran Hermano”, “MasterChef Celebrity Argentina” y “100 días para enamorarse”, todas producciones de Telefe.

Mientras que los Martín Fierro de Platino se lo llevaron: Luis Brandoni -que lo recibió en los Martin Fierro de Cine y Series-, Antonio Gasalla, Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Por su parte, el premio de Brillantes se entregó en tres oportunidades, dos de ellas fueron para Mirtha Legrand, y una para Susana Giménez, en 2022.

Todas las ternas y nominados:

Ficción

El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity

El Método (elnueve) – Paola Barrientos

Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro

Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico

A La Tarde (América) - Karina Mazzocco

GPS (América) - Rolando Graña

LAM (América) - Ángel De Brito

Humorístico / De Actualidad

Bendita (elnueve) - “Beto” Casella

Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio

Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli

Deportivo

Carburando (eltrece)

Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero Diurno

Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro

El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini

Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero Nocturno

América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi

Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili

Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés General

La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand

Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut

Susana Giménez (telefe) Susana Giménez

Musical

La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco

Pasión De Sábado (América) Marcela Baños

Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine

A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa

Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano

DDM (América) Mariana Fabbiani

Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri

Cultural / Educativo

Argentina De Película (América) - Tete Coustárot

Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui

Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei

Entretenimientos

Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi

Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa

Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka

Big Show

Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara

La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich

Noche Al Dente (América) Fernando Dente

Reality

Cantando 2024 (América) - Florencia Peña

Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro

Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe

Gastronomía

Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios

Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez

Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo

Viajes / Turismo

Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda

Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal

Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio

Programa De Servicios

ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Jurados

Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)

Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)

Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)

Branded Content

El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)

Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)

Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)

Labor En Conducción Femenina

David, Pamela (Desayuno Americano – América)

Fabbiani, Mariana (DDM – América)

Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)

Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)

Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)

Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)

Labor En Conducción Masculina

Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)

De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)

Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)

Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)

Labor Periodística Femenina

Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)

Larghi, Soledad (América Noticias – América)

Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)

Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)

Labor Periodística Masculina

Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)

Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)

Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Cronista / Movilero

Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)

Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)

Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)

Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)

Panelista

Bremer, Luís (A La Tarde – América)

García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)

Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)

Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)

Actor Protagonista de Ficción

Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)

Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)

Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)

Actriz Protagonista de Ficción

Macedo, Isabel (Margarita – telefe)

Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

Actor de Reparto

Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Ferro, Rafael (Margarita – telefe)

Actriz de Reparto

Calvo, Julia (Margarita – telefe)

Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)

Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)

Revelación

Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)

Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)

Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)

Labor Humorística

Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)

Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)

Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)

Autor/Guionista

Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)

Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director

Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)

Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Director de No Ficción

Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)

Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)

Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)

Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)

Aviso Publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Producción Integral