Seguí el minuto a minuto de los Premios Martín Fierro

Luego de la bienvenida formar, el conductor del evento le dio paso a Luis Ventura, presidente de APTRA, que en su discurso agradeció a los presentes y brindó por un año con ficción en la televisión.
El primer rubro de la noche fue mejor Panelista, y el ganador fue David Kavlin, por "Todas las Tardes" en El Nueve, que superó a Luis Bremer ("A La Tarde" en América TV), Diego García Sáez ("Todas Las Tardes" en El Nueve) y Pía Shaw ("A La Barbarossa" por Telefe).
"Planeta 9" conducido por Edith Hermida y Maia Chacra en El Nueve resultó ganador como el mejor programa Musical, superando a "La Peña De Morfi" con Lizy Tagliani y Diego Leuco por Telefe y a "Pasión De Sábado" con Marcela Baños por América TV.
En el rubro Mejor Aviso Publicitario, el Martín Fierro fue para "Contexto Argentino", creado por la Agencia Gut para la empresa Mercado Libre, que superó a "Felicitá" para Preferido Molinos Río De La Plata realizado por la agencia La América, "Historias Argentinas", para Renault de la agencia Publicis y "Ver Netflix" para Netflix creado por la agencia Isla.
El premio en la categoría Mejor Cronista / Movilero fue para Oliver Quiroz de "A La Tarde" el programa vespertino de América TV, que par alos periodistas de APTRA le ganó la pulseada a Roberto Funes Ugarte ("A La Barbarossa" – Telefe), Cecilia Insinga ("Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – El Trece) y Daniel Roggiano ("El Noticiero De La Gente" - Telefe)
"El Noticiero De La Gente" con la conducción de Germán Paoloski y Milva Castellini por Telefe, se quedó con el Martín Fierro al Mejor Noticiero Diurno, ganándole a "Arriba Argentinos" (El Trece) con Nacho Otero y Valeria Sampedro y a "Telenueve Al Mediodía" (El Nueve) con Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino.
Por el rubro Mejor Programa de Viajes/Turismo, el ganador resultó "Resto Del Mundo" el ciclo que conduce Fede Bal por El Trece que superó a "Iván De Viaje" con Iván De Pineda por Telefe y a "Tenés Que Ir" con Hernán Lirio por El Nueve.
El Mejor Actor de Reparto para APTRA fue Marco Antonio Caponi, por su labor en "Iosi, El Espía Arrepentido" en El Trece, que superó a sus compañeros de terna Alejandro Awada, también por "Iosi, El Espía Arrepentido" y Rafael Ferro, por "Margarita" en Telefe.
En 2024, el Oro se lo llevó “Telefe Noticias”, mientras que en años anteriores el premio también fue para “Gran Hermano”, “MasterChef Celebrity Argentina” y “100 días para enamorarse”, todas producciones de Telefe.
Mientras que los Martín Fierro de Platino se lo llevaron: Luis Brandoni -que lo recibió en los Martin Fierro de Cine y Series-, Antonio Gasalla, Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand.
Por su parte, el premio de Brillantes se entregó en tres oportunidades, dos de ellas fueron para Mirtha Legrand, y una para Susana Giménez, en 2022.
Todas las ternas y nominados:
Ficción
- El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
- El Método (elnueve) – Paola Barrientos
- Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
- Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
- A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
- GPS (América) - Rolando Graña
- LAM (América) - Ángel De Brito
- Humorístico / De Actualidad
- Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
- Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
- Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Deportivo
- Carburando (eltrece)
- Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
- Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero Diurno
- Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
- El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
- Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero Nocturno
- América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
- Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
- Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
ADEMÁS:
Interés General
- La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand
- Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut
- Susana Giménez (telefe) Susana Giménez
Musical
- La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco
- Pasión De Sábado (América) Marcela Baños
- Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra
Magazine
- A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa
- Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano
- DDM (América) Mariana Fabbiani
- Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri
Cultural / Educativo
- Argentina De Película (América) - Tete Coustárot
- Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui
- Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei
Entretenimientos
- Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi
- Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa
- Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka
Big Show
- Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara
- La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich
- Noche Al Dente (América) Fernando Dente
Reality
- Cantando 2024 (América) - Florencia Peña
- Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro
- Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe
Gastronomía
- Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios
- Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez
- Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo
Viajes / Turismo
- Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda
- Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal
- Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio
Programa De Servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz
- BA Emergencias (elnueve)
- Intelexis Mujer (NET)
Jurados
- Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)
- Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)
- Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)
Branded Content
- El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)
- Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)
- Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)
Labor En Conducción Femenina
- David, Pamela (Desayuno Americano – América)
- Fabbiani, Mariana (DDM – América)
- Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)
- Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)
- Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)
- Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)
Labor En Conducción Masculina
- Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
- De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)
- Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)
- Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)
Labor Periodística Femenina
- Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
- Larghi, Soledad (América Noticias – América)
- Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
- Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)
Labor Periodística Masculina
- Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)
- Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
- Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Cronista / Movilero
- Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)
- Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)
- Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)
- Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)
Panelista
- Bremer, Luís (A La Tarde – América)
- García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)
- Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)
- Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)
Actor Protagonista de Ficción
- Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)
- Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)
- Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)
Actriz Protagonista de Ficción
- Macedo, Isabel (Margarita – telefe)
- Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Actor de Reparto
- Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Ferro, Rafael (Margarita – telefe)
Actriz de Reparto
- Calvo, Julia (Margarita – telefe)
- Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)
- Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)
Revelación
- Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)
- Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)
- Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)
Labor Humorística
- Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)
- Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)
- Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)
Autor/Guionista
- Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)
- Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Director
- Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)
- Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
- Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Director de No Ficción
- Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
- Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)
- Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)
- Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)
Aviso Publicitario
- Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América
- Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Producción Integral
- Bake Off Famosos (Wanda Nara - telefe)
- Survivor, Expedición Robinson (Alejandro “Marley” Wiebe – telefe)
- Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón - elnueve)
