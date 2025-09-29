Mariano Martínez estaría en pareja con una joven DJ

MM

La periodista informó en "La picada del chimento de Infama" que el actor de 46 y la joven de 28 fueron vistos en un reconocido boliche de Costanera porteña “Se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera, hace RKT”.

"En un momento ella hizo una colaboración con L-Gante y ahí se hizo conocida" sumó más información la periodista.

image

Según los rumores que circulan, la pareja se habría conocido en julio pasado, después de la separación del actor de Triana Ybañez y desde ese momento habrían entablado una relación.

Fue el propio Mariano Martínez habría dado pistas de su noviazgo al dejar dulces comentarios en los posteos que Luva subió a Instagram cantando covers de canciones del momento.

image

Karina Iavicoli detalló alguno de los mensajes que el reconocido actor le deja a la joven en los posteos "Me gustás mucho, demasiado" o "Tu energía no la iguala nadie", textos que no pasaron inadvertidos para Luva, que respondió "imagínate tú yo".