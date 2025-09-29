La nueva vida de Ingrid Grudke

La popular modelo anunció que vivirá una temporada muy alejada del país, en las antípodas de la Argentina.
Después de vivir unos meses de turbulencia en su vida personal, Ingrid Grudke vuelve a su rutina de ponerse nuevos desafíos. Tras haber competido internacionalmente como fisicoculturista, ahora la blonda misionera va por una nueva aventura, se mudó a Japón para aprender su idioma y conocer más sobre de milenaria cultura.
“Me voy a Japón, a conocer esa maravillosa cultura y a aprender un poco el idioma. Voy de cero. Es una cultura que me intriga mucho y me gusta conocerla” contó la modelo en sus redes sociales y agrego “Conocer esa maravillosa cultura“.
En su habitual recorrida por las calles de Tokio, Ingrid se cruzó con periodista, runner y creadora de contenido Brenda Caretto que subió una historia de Instagram del encuentro y el recorrido por la ciudad.
Después de la escandalosa separación de su pareja Martín Colantonio -que la engañó con la mujer de su sobrino y con varias mujeres más-, la famosa modelo apostó por un cambio de vida y lo hizo acompañada por su sobrina, que también es fanática de la cultura japonesa.
“Estuve a mil trabajando, acomodando cosas y los compromisos que tengo con las marcas, porque viajo a Japón por dos meses a estudiar” detalló Ingrid antes de su viaje.
“Surgió y siempre me gusta desafiarme, así que me voy a estudiar el idioma, que es tan distinto y opuesto a lo que somos nosotros. Voy a tratar de aprender algo, aunque sea para el saludo. Es una excusa para hacer algo distinto y conocer una cultura diferente” agregó la modelo.
“Ya estoy en modo Japón. No me extrañen mucho. Gracias por tantos buenos mensajes” concluyó el posteo de la modelo misionera.
