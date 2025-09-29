La nueva vida de Ingrid Grudke

ingridgrudke - 3732362013378167517

“Me voy a Japón, a conocer esa maravillosa cultura y a aprender un poco el idioma. Voy de cero. Es una cultura que me intriga mucho y me gusta conocerla” contó la modelo en sus redes sociales y agrego “Conocer esa maravillosa cultura“.

En su habitual recorrida por las calles de Tokio, Ingrid se cruzó con periodista, runner y creadora de contenido Brenda Caretto que subió una historia de Instagram del encuentro y el recorrido por la ciudad.

Después de la escandalosa separación de su pareja Martín Colantonio -que la engañó con la mujer de su sobrino y con varias mujeres más-, la famosa modelo apostó por un cambio de vida y lo hizo acompañada por su sobrina, que también es fanática de la cultura japonesa.

“Estuve a mil trabajando, acomodando cosas y los compromisos que tengo con las marcas, porque viajo a Japón por dos meses a estudiar” detalló Ingrid antes de su viaje.

“Surgió y siempre me gusta desafiarme, así que me voy a estudiar el idioma, que es tan distinto y opuesto a lo que somos nosotros. Voy a tratar de aprender algo, aunque sea para el saludo. Es una excusa para hacer algo distinto y conocer una cultura diferente” agregó la modelo.

“Ya estoy en modo Japón. No me extrañen mucho. Gracias por tantos buenos mensajes” concluyó el posteo de la modelo misionera.