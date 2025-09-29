Detuvieron otra vez a Morena Rial: la Justicia revocó su excarcelación

El Juzgado Nacional de Rogatorias ordenó la captura de la joven, de 26 años, motivo por el que uniformados de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad concurrieron a la calle Antezana al 500, en el barrio porteño de Caballito. La mediática aguarda a ser atendida por un médico legista perteneciente a la fuerza de seguridad porteña para después ser trasladada a la DDI San Martín por efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

morenarialcaptura El posteo de Morena Rial en sus redes luego de haber sido detenida este lunes.

A través de un informe, el Poder Judicial bonaerense dejó constancia que la hija del periodista Jorge Rial no concurrió al juzgado durante dos semanas ni presentó certificación de que está cumpliendo con el tratamiento psicológico y psiquiátrico.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el defensor Alejandro Cipolla sostuvo que Morena Rial “no asistió al psicólogo”; una de las normas de conducta que debía cumplir para gozar de la excarcelación, beneficio que fue revocado en las últimas horas.

Morena Rial está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche. De acuerdo con el informe policial, el 18 de enero pasado ingresó a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a un grupo de mujeres y hombres. Lo hizo "violentando una ventana para sustraer varias pertenencias".

A partir de una investigación, los agentes establecieron la identidad de los autores del robo y el lugar donde estaban alojados. Y finalmente, la joven fue arrestada en un hotel de Lavalle y Cerrito.

El 5 de agosto pasado, la hija de Jorge Rial había protagonizado otro episodio polémico, ya que fue demorada en un control vehicular, mientras circulaba a alta velocidad por la Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Lugano. La situación se complicó para la joven, ya que, además de no haber respetado el límite de velocidad, tampoco tenía los papeles del seguro, uno de los documentos necesarios para poder transitar.

En el programa LAM señalaron que "Morena “estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro”, al tiempo que indicaron: “Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”.

Ángel De Brito, conductor del ciclo, fue más allá y expresó de manera enigmática: “Acá pasó algo más turbio”.