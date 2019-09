Y no es para menos ya que la ex Lolita se fue llorando este miércoles del estudio del ciclo cuando recibió una llamada telefónica que le informaba que su ex marido, y padre de sus tres hijas, le negaba la posibilidad de sacarlas del país en una salida que planeaban para este fin de semana.

Todo ocurrió durante una discusión ocurrida en el estudio, cuando el panelista Tomás Dente, atento a su teléfono, dijo: “Me están llegando un montón de WhatsApp. La bruja Marcela dice esto…”.

ADEMÁS:

¡Lo único que me falta es tener una brujería, chicos!”, dijo Nicole, notablemente afectada por el comentario.

Ahí nomás, Dente dejó oir el mensaje de voz que le dejó “Marcela”. “A Nicole le hicieron algo, la ataron y le hicieron algo. Le hicieron la atadura de los siete nudos y me da mucha lástima, pobrecita. Yo la aprecio, me parece una buena mina”, decía el mensaje.

El panelista Gastón Marote, revelación del ciclo, agregó un dato escalofriante para susto de Nicole. “No creo en estas cosas, pero sí escuché que la atadura de siete nudos consta en hacer una traba y el último de los nudos, generalmente, se entierra en un cementerio”, dijo con cara de póker, provocando el pánico entre Nicole, ferviente creyente de todo lo relacionado a "las energías".

Ante la conmoción generalizada en el estudio, al mejor estilo de José de Zer, el Pollo Álvarez intervino al grito de “¡No, chicos, no, salgamos de ahí! No, no, no, ya está, ya está”.