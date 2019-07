Silvio Soldán reencontró el amor: "Es rubia y me persiguió hasta que me enganchó"

"Yo siempre estoy noviando, soy un enamorado del amor. La tengo oculta, no quiero más problemas. Es rubia y salgo hace tiempo", contó ayer Soldán en una nota a Radio Nacional.

"Ella me conquisto a mí, me persiguió hasta que me enganchó. Si me gusta me dejo atrapar fácil. Me llamaba todos los días por teléfono a la radio, iba todos los días al canal. Me miraba y me hablaba", sorprendió Soldán con una relación sentimental desde hace años.

ADEMÁS:

Eva de Dominici derritió Instagram con una foto muy hot

¿Va por el sexto? En Italia dicen que Wanda Nara está embarazada