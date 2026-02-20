Sobredosis de Soda presenta "Vuelo Stereo"

Por ese motivo y para celebrar este aniversario, el sábado 18 de abril, en el Teatro Coliseo (Marcelo T. de Alvear 1125, CABA) el grupo Sobredosis de Soda presentará “Vuelo Stereo”, un espectáculo especial que retoma ese espíritu innovador y lo proyecta hacia el presente. No se trata de una reconstrucción nostálgica, ni tampoco de una réplica escénica, sino que es una reinterpretación conceptual que imagina cómo podría expandirse hoy aquel universo musical.

El show propone un recorrido por las canciones de "Comfort y Música para Volar" y suma nuevas lecturas de clásicos del catálogo de la banda, transformados bajo la misma lógica estética: climas envolventes, versiones íntimas, texturas electrónicas y una sonoridad que conserva la potencia emocional del repertorio original.

El formato en base de trío se expandirá con la incorporación de electrónica, teclados y cuerdas, generando una experiencia sonora profunda y cinematográfica, priorizando una puesta con la atmósfera y la narrativa musical por sobre la cronología.

Fiel a la visión artística de Gustavo Cerati -marcada por la evolución permanente y la búsqueda de nuevos sonidos-, “Vuelo Stereo” parte del legado para dialogar con el presente.

Reconocida a nivel internacional por la solidez de su propuesta artística, el año pasado Sobredosis de Soda realizó el Stereo Tour 2025, con 74 conciertos en 64 ciudades de 20 países y más de 100.000 espectadores, consolidándose como uno de los proyectos dedicados a la obra de Soda Stereo con mayor proyección global.

