"Torrente Presidente", la nueva aventura de Santiago Segura

Santiago Segura eligió estrenar su sexta película de este antihéroe con una campaña publicitaria de alto impacto: no habrá privada para la prensa ni avant premiere con alfombra roja antes de la fecha de estreno. La propuesta del creador de José Luis Torrente será que los fans y seguidores de este peculiar personaje puedan ver el filme sin ningún tipo de condicionamiento previo, sin críticas de "expertos" y reacciones de opinólogos, para que vayan "lo más limpios y puros posible" al cine.

"Luego ya sacaremos tráiler y póster, también haremos pases para la prensa especializada, la premiere con alfombra roja para famosetes o lo que sea menester. Pero ese primer fin de semana, del 13 de marzo, es para los fans de la saga" fueron las palabras de Santiago Segura para explicar la estrategia publicitaria de su nuevo filme.

"Creo que son ellos los que se merecen ver esta película en primer lugar. Los que llevan años esperando, los que confían en que se lo van a pasar en grande con las nuevas burradas del personaje" expresó Segura en su cuente de "X", y agregó "Ese fin de semana verán la película sin que nadie se la cuente previamente, sin que les destripen cada cameo y les adelanten cada chiste".

Hace 28 años, exactamente el 13 de marzo de 1998, Santiago Segura estrenó la película "Torrente, el brazo tonto de la Ley" en la que se el propio autor y director se ponía en la piel de uno de los personajes más desagradables de la pantalla grande. El filme fue éxito sin precedentes en taquilla y de crítica, lo que generó la exitosa saga de este antihéroe español. En 2001 se estrenó "Torrente 2: Misión en Marbella", en 2005 "Torrente 3: El protector", en 2011 "Torrente 4: Lethal Crisis" y finalmente en 2014 "Torrente 5: Operación Eurovegas".

"Torrente, el brazo tonto de la ley" se convirtió en la película española más taquillera de la historia España y únicamente destronada por "Torrente 2: Misión en Marbella'.