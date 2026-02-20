A los 95 años, el actor William Shatner lanzará un disco de heavy metal

William Alan Shatner, próximo a cumplir 95 años -el 22 de marzo de 1931- es reconocido por ser actor de voz y tener un estilo dramático de la palabra hablada, reveló que interpretará a Black Sabbath, Judas Priest y Iron Maiden en el nuevo álbum -aún sin título-, que también incluirá material original escrito por el equipo de músicos que lo acompaña habitualmente.

Captura de pantalla 2026-02-20 a las 9.19.27a.m.

Con un posteo a través de sus redes sociales, el reconocido actor publicó una fotografia junto a una de sus guitarras eléctricas, con el siguiente texto: "Damas, caballeros, fans de los SWs... He explorado el espacio. He explorado el tiempo. Ahora... Exploro la distorsión. Sí. Lo leíste correctamente. Voy a lanzar un álbum de HEAVY METAL".

El comunicado de Shatner en sus redes continuaba explicando lo que se vendrá "Treinta y cinco virtuosos del metal. Guitarras atronadoras. Caos con propósito. Covers de leyendas como Black Sabbath, Iron Maiden y Judas Priest - y algunos originales forjados en el mismo fuego cósmico. Este proyecto es, literalmente, una unión de fuerzas. Imaginación desbordante. Intensidad sincera. Exploración sin complejos".

Embed William Shatner grabando las voces finales de su interpretación de "Iron Man" para "Seeking Major Tom", su cuarto disco en estudios, en 2011.

Y finaliza con un contundente mensaje "A los 94, uno no baja la velocidad. Uno sube el volumen. Así que prepárense. Estamos a punto de dar un golpe de cabeza donde nadie ha golpeado antes. Estén atentos. El viaje del metal comienza este año".

Por otra parte, en un comunicado de prensa emitido por la compañía discográfica Cleopatra Records, William Shatner precisó que "Todo el proyecto está previsto para este año",y detalló como fue el origen de este proyecto “Cuando surgió Nuclear Messiah -supergrupo de metal liderado por el exguitarrista de Megadeth, Chris Poland- algo encajó”. “No era solo una canción, era una puerta de entrada. Me dieron ganas de ir más allá, traer a los mejores metaleros que pudiera encontrar y crear algo audaz”.

Embed

En otra parte del comunicado el actor canadiense reflexionó "El metal siempre ha sido un espacio donde la imaginación se desata. Este álbum es una unión de fuerzas: cada artista aporta su pasión, su precisión, su caos. Los elegí porque tienen algo que decir y porque el metal exige honestidad".

William Shatner tiene vasta experiencia trabajando con artistas de metal y heavy metal como Zakk Wylde, Ritchie Blackmore, Wayne Kramer, Henry Rollins y Michael Schenker. El legendario Capitán James T. Kirk ha editado 8 álbumes de estudio.