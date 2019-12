Sofía Bonelli reveló que perdió un embarazo de Claudio Paul Caniggia

La modelo lamentó cómo se dio a conocer la noticia –a través de un video publicado en las redes sociales por el relacionista público Gaby Álvarez- y contó que finalmente perdió el embarazo por una pérdida espontánea. “Un tema de salud, emocional”, aseguró.

“Es un tema delicado y no quise hablar mucho. Salió de una manera que yo no quería: en un video. Fue una situación dolorosa, fue feo. No era de dos meses, era reciente, de días. No quería decir nada”, reveló.

Los Ángeles de la Mañana - Sofía Bonelli

Las internas del clan

Como trascendió en los últimos días, la familia Caniggia se encuentra atravesando la peor de sus crisis. Mientras que Mariana Nannis asegura que luchará por conseguir todo lo que le corresponde cuando se consuma el divorcio, la relación del Pájaro con sus hijos empezó a deteriorarse.

Sobre cómo vive esta situación, Bonelli reconoció que fue increpada por Macarena Herrera, novia de Alex, y recibió distintas agresiones. “Perdón por la voz, pero ayer estuve muy mal, estoy viviendo situaciones muy feas... mucha violencia de varias personas. Desde abril estoy viviendo esto a través de mensajes, amenazas”, relató.

Y agregó: “Estoy hablando con vos por un hecho puntual que surgió cuando volví de México. Apenas llegamos a Buenos Aires me cruzo con Macarena en el Faena, no era la primera vez que pasaba. Fueron varios episodios de agresiones personales, cara a cara. Yo nunca la insulté ni le dije nada, siempre me callé”.

Por otra parte, la modelo contó que su pareja podría haber tomado una actitud similar a la de su ex, pero prefirió mantener un perfil más bajo. “

Según sus palabras, la producción de Susana Giménez le ofreció 10 mil dólares para hacer su descargo que fueron rechazados por el futbolista para evitar que las internas se sigan mediatizando. “Él es bueno y una excelente persona. Se separó y punto. Ya se sabía que estaban separados, no es un monstruo”, sentenció.

