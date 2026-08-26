Lapidaria definición de Marta Fort contra Luck Ra, en defensa de La Joaqui: "Es un villero que canta"

Corta la bocha para la hija de Ricardo. La influencer dijo todo lo que piensa sobre la separación más polémica de los últimos tiempos.
Marta Fort fue a fondo con sus creencias y definiciones sobre el final del romance entre Luck Ra y La Joaqui, en medio de las versiones que aún siguen vigentes sobre supuestas infidelidades. "Es evidente. El flaco es un villero que canta y ella, una mina enamorada".
"No sé qué quilombo tuvieron, si Tuli Acosta o no Tuli Acosta, pero bueno, nada... Yo a La Joaqui la quiero un montón pero, bueno, el pibe, es el pibe", dijo Marta, en Blender, entre sorbo y sorbo de champagne, en el programa nocturno donde participa, todas las semanas.
"¿O sea, te ponés de algún lado de la mecha?", fue consultada Fort. Y, ella, sin pelos en la lengua, con la frescura que la caracteriza a la hora de las declaraciones públicas, dijo, sin vueltas. "no, porque es algo evidente", respondió, la hija de Ricardo, en una primera instancia. Para, luego, despacharse con todo en contra del intérprete cordobés.
"El flaco es un villero que canta y ella, es una mina enamorada. O sea, ¿qué podía...? Díganme los casos de villeros que cantan que no fueron infieles. Todo", remató, Marta, con soltura. En este caso, para la joven, no hay grises.
Marta deberá someterse a una cirugía de columna en Minnesota, Estados Unidos, como consecuencia de las secuelas que dejó en su cuerpo la hemiparesia, la condición neurológica con la que convive desde la infancia. Por estas semanas, la influencer está evaluando si realmente se anima a ingresar al quirófano por esta situación o no.
Una asimetría en su pisada le generó Fort una escoliosis de doble curvatura. La alteración postural acumulada durante años -22- derivó en esa deformidad de la columna, y la idea sea corregirla. El período de recuperación posoperatorio sería de "tres meses con plancha total de columna”.
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