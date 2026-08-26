Lapidaria definición de Marta Fort contra Luck Ra, en defensa de La Joaqui: "Es un villero que canta"

EL DRAMA DE SALUD DE MARTITA

Marta deberá someterse a una cirugía de columna en Minnesota, Estados Unidos, como consecuencia de las secuelas que dejó en su cuerpo la hemiparesia, la condición neurológica con la que convive desde la infancia. Por estas semanas, la influencer está evaluando si realmente se anima a ingresar al quirófano por esta situación o no.

Una asimetría en su pisada le generó Fort una escoliosis de doble curvatura. La alteración postural acumulada durante años -22- derivó en esa deformidad de la columna, y la idea sea corregirla. El período de recuperación posoperatorio sería de "tres meses con plancha total de columna”.