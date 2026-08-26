Durísima acusación de Eliana Guercio a Ximena Capristo: "Por su culpa, me quise tirar por un balcón"

LA REPUESTA DE CARPISTO A GUERCIO

Recordemos que, en tiempos en donde el teatro de revista era furor, donde las chicas más lindas peleaban por su lugar en el escenario, por lograr un lugar en el Bailando por un sueño y por llegar a ser tapa de revistas, las peleas eran una constante. Sin embargo, es la primera vez, que se escucha una "acusación" de esta magnitud.

"Que se relaje. Fue una pavada de un cartel, de ahí a querer tirarte de un piso 28 me parece súper grave, que el problema no era yo y lo estaba canalizando en mí", le respondió Capristo a Guercio. Un conflicto que, sin duda, escaló a un lugar impensado. ¿Terminarán enfrentándose en la justicia?