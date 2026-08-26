Durísima acusación de Eliana Guercio a Ximena Capristo: "Por su culpa, me quise tirar por un balcón"

La guerra entre las exvedettes escaló: una acusó a la otra de llevarla a pensar en un suicidio, después de vivir distintos problemas entre ellas.
En el marco de los idas y vueltas mediáticos entre Lali Espósito y Marcelo Polino, Ximena Carpisto, integrante de SQP, en las tardes de América, aseguró que el periodista inventaba dichos, al aire. La "negra" se basó en una experiencia que habría vivido en el pasado, cuando compartían teatro de revista con Eliana Guercio, interna entre las exvedettes de la que el periodista habría filtrado información.
Y, a partir de eso, Ximena contó que se peleo con Eliana por una marquesina teatral, porque la mujer de Chiquito Romero tenía problemas con la producción de la obra y porque habría mantenido encuentros íntimos con quien era, en su momento, pareja de Silvina Luna, amiga de Capristo de años.
Enojada, Guercio arremetió contra Capristo y lanzó, en el programa de Yanina Latorre, una dura acusación. "No volví al teatro porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón por la vida de mier… que me hizo esta mujer", aseguró, la esposa del arquero y actual analista del debate de Gran Hermano, en Telefe.
"Tuvieron que venir mis padres a Mar del Plata a rescatarme", recordó, Eliana, en voz alta. "Ximena sigue siendo lo mismo que fue toda la vida. Y la reacción de Ximena, en el piso del programa, no tardó en llegar: "¿Qué? Nunca supe eso. Es muy grave, es muy fuerte".
Recordemos que, en tiempos en donde el teatro de revista era furor, donde las chicas más lindas peleaban por su lugar en el escenario, por lograr un lugar en el Bailando por un sueño y por llegar a ser tapa de revistas, las peleas eran una constante. Sin embargo, es la primera vez, que se escucha una "acusación" de esta magnitud.
"Que se relaje. Fue una pavada de un cartel, de ahí a querer tirarte de un piso 28 me parece súper grave, que el problema no era yo y lo estaba canalizando en mí", le respondió Capristo a Guercio. Un conflicto que, sin duda, escaló a un lugar impensado. ¿Terminarán enfrentándose en la justicia?
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