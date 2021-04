Sofía "Jujuy" Jiménez, muy sensual en Instagram

En blanco y negro y poses muy sugerentes, la modelo y conductora se mostró en las redes sin ninguna prenda de arriba y con el jean abierto, mostrando su ropa interior.

“Así, asi y asiiiii, Cuál les copa más?”, escribió junto a las fotos.

Como era de prever, este posteo en Instagram fue un furor y cosechó likes por doquier y un sinnúmero de comentarios con buena onda.

Sofía 'Jujuy' Jiménez se mantiene muy activa en las redes sociales, con frecuentes posteos en Instagram.

“Y una noche tuve la suerte de poder volver a ver una obra en calle corrientes, y disfrutar de gente talentosa arriba de un escenario”, escribió en su último posteo, junto a una serie de fotos en el Centro porteño.

MALOS RECUERDOS DE CABAK

Sofía 'Jujuy' Jiménez y Horacio Cabak compartieron la conducción de "Informados de todo", en las mañanas de América TV, durante enero y febrero, en reemplazo de Guillermo Andino, y dejaron en evidencia que entre ellos no había química. Tanto es así que en una entrevista con "Los ángeles de la mañana", la modelo reveló que no le gustaría repetir la experiencia del último verano. "No volvería a trabajar con él", disparó la morocha hace unos días.

Y aseguró que aunque no se sintió maltratada por el conductor, no estuvo cómoda a su lado. "Yo entendí mi paso por ese programa como un gran desafío, de mucho aprendizaje, porque sentí que tuve que plantarme ante una persona con mucha personalidad... Es un tema que ya pasó", precisó. Y cuando le preguntaron si tuvo algún conflicto fuera de cámara, se explayó: "Hubo situaciones que no estuvieron buenas y no la pasé bien en ciertos momentos, pero yo trataba de volver a mí, de conectar con el resto del equipo. No quiero decir cosas ni meterme con alguien que tiene muchos años en el medio".