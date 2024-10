Sol Pérez anunció su embarazo y emocionó a todos con la primicia

En diálogo con Verónica Lozano, Pérez inició: “Tengo algo que contarte, se agranda el equipo”. Entre emoción y risas, la modelo, que reemplaza temporalmente a Lozano, soltó la noticia y emocionó a todos en el piso. Pérez, que se recibió de abogada en abril pasado, aseguró que está “muy contenta” y que “lo estaba buscando un montón”.

Más tarde, compartió un video junto a su marido, Guido Mazzoni, donde la joven muestra su panza y Mazzoni sostiene la ecografía. El matrimonio se concreto en noviembre del 2023.

Las tres cosas que Sol Pérez le prohibió a su esposo

La modelo Sol Pérez generó todo tipo de reacciones cuando publicó un divertido video junto a su esposo, Guido Mazzoni, en su cuenta de Instagram. En el posteo, la panelista de ‘Cortá por Lozano’ le dijo a su pareja cuáles eran los límites si él llegase a entrar al nuevo reality ‘La isla de las tentaciones’.

Al comienzo del video, la modelo aclaró que se trataba de una broma que quería hacerle a Guido y que le diría tres límites imposibles para ver cuál era su reacción. Dicho esto, llamó a su pareja y le pregunto a él cuáles serían los suyos.

“El primero, obviamente, no respirar el mismo aire que ellos, re tóxico”, dijo en broma y agregó: "Hablando en serio. Primero, no hacer nada de lo que no te gustaría que haga yo, básicamente. Creo que nos conocemos tanto que vos sabés lo que me molestaría y yo sé lo que te molesta a vos”, sostuvo honestamente.

Cuando llegó su turno, Sol se puso seria y le lanzó: “Primero, que no puedas hablar con ninguna chica. O sea, si te vienen a hablar, vos tenés que darte la vuelta y decirle ‘perdón, mi mujer no me deja, estoy casado’”.

“Número dos, no compartir la mesa con ninguna de las solteras, ni ninguna fiesta, ni nada. Te vas a dormir temprano. Si ellos cenan a tal hora, vos serás a otro horario distinto", sostuvo. Mientras la modelo hablaba, Guido hacía caras de asombro ante el insólito pedido y soltó un: “Te van a cancelar”, lo que hizo que Sol estallará en carcajadas y no pudiera mantener la seriedad.