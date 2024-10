Por primera vez, Lali Espósito habló sobre su tweet contra Javier Milei

Este día miércoles, la cantante fue como invitada a La Negra en la Pop (Pop FM), conducido por la Negra Vernaci, y se refirió por primera vez a ese hecho: “Yo me había expresado, como todos podemos hacer, el año pasado, algo que sabemos todos, chicos, mi tweet que la verdad, me quiero hacer una remera con eso. Pero se arma ese quilombo y empieza a crecer”.

“Veo el funcionamiento y digo ´Ah mira, cuando alguien o algo les molesta funciona así sea quien sea el que esté enfrente´. Te operan de esta manera, es re fuerte vivirlo en primera persona, cuando te sacan el velo de algo y decís: ´Qué fuerte´”, relató. Por otro lado, confesó que este episodio no le pasó inadvertido: “Era un lugar nuevo para mí, me suelo reír y te mando a la mier… cuando algo no es verdad, no te toca la fibra íntima, pero estaba realmente sorprendida con la situación”.

La artista comentó que quien se comunicó en ese momento fue Fito Páez: “Me mandó un mensaje y me pone ´Necesito hablar con vos´, yo estaba en el rodaje y le digo ´Bueno, cuando salga´ y me dice ´No, ahora. Pedí cinco minutos´”, recordó.

“Me llama y me dice algo muy de alguien que lo ha vivido y me dice: ´Tu campo de batalla siempre será el arte, si vos te vas a pelear a otro lado, perdés y lo hacés porque no es tu campo de batalla. El tuyo, el de los artistas, es decir las cosas a través de la música, de una entrevista´. Para mí ese llamado fue muy importante, se lo agradezco siempre”, recordó Lali.