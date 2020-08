La convivencia en medio de la pandemia ayudó a consolidar la relación con su novio Guido Mazzoni. En el plano laboral, cumplió cinco meses en Canal 26, donde se la ve con un perfil totalmente diferente.

Sol Pérez está más enamorada que nunca de su novio, Guido Mazzoni, a tal punto que proyecta para 2022 ser mamá. La convivencia en medio de la pandemia ayudó a consolidar la relación: "El romance viene muy bien. Veníamos de una temporada en Mar del Plata bastante complicada. Pero con la cuarentena nos unió. A mí me encantaría ser mamá, el otro día estábamos hablando, porque justo vimos en la tele una familia que tenía cinco hijos, y yo le dije que me gustaría tener cinco, pero él me dice que quiere dos".