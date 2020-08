Moria Casán respaldó a Vicky Xipolitakis por los polémicos canjes

Es así que la jurado del "Cantando 2020" remarcó que es "como familia de la familia Xipolitakis y me cuesta opinar. Vicky tiene su vida, es Vickylandia; ella vive en una burbuja, en su piso con Salvador" y destacó que la ex melliza Griega "no tiene ningún problema económico, los padres siempre le han dado de todo y tienen una muy buena posición".

ADEMÁS:

La separación de Fabián Doman: el exceso de trabajo le pasó factura en el amor

Famosos le apuntaron al "mal trago" de Viviana Canosa

Contra las críticas promovidas desde los medios, especialmente de algunas colegas que siguen a la griega con cierto recelo, La One amplió: "Ella es una chica que vende y se ofrece para tener cosas y está bien. No lo veo malo. Todo el mundo se ha reído, ha provocado un rato de diversión", completó Moria.

Cabe recordar que en los últimos días se filtraron varios audios de Vicky pidiendo numerosos canjes (principalmente pijamas) y luego reclamándole a las marcas por no enviarle todos los productos que ella solicitó, los cuales variaban desde productos de almacén hasta electrodomésticos.