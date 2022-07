Visiblemente sensibilizada, la actriz contó lo que vivió anoche en el hall del teatro. "Yo gritaba que levantaran el auto, no nos dejaban salir, pero salimos. Nos estaban esperando para una foto. Se la lleva un auto puesta. Había mucha gente a la salida. El horror. Este hombre dijo que no lo había hecho a propósito. La gente a principio lo quiso atacar. Le podía haber tocado a cualquiera. Nosotras no estábamos ahí porque nos quedamos haciendo fotos con los trabajadores", reveló.

Las protagonistas de la obra "Dos locas de remate", se salvaron de ser físicamente afectadas por el accidente al demorarse en el hall para sacarse fotos con la familia del productor y los técnicos de la sala.

Verónica Llinás, la otra protagonista de la obra, relató el duro momento que atravesaron luego del accidente y explicó que es "su público, su familia" y por eso sienten responsables: “No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron”.

Ambas actrices utilizaron sus redes sociales para enviaron mensajes para lamentar lo ocurrido y solidarizarse con las víctimas afectadas.

El momento del accidente quedó grabado por una de las cámara de seguridad y muestra el momento exacto en el que el Volkswagen Virtus, conducido por una persona con discapacidad motriz, avanza en reversa -sin control- e impacta con algunos de los espectadores que esperaban la salida de las actrices, rompe dos de las puertas de vidrio e ingresa parcialmente al hall del Teatro Plaza de Mendoza.

