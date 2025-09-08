Solita Silveyra reveló cómo quiere que sea su muerte: "Estoy a favor de la Eutanasia"

“Me ocupo mucho del día que me vaya. No le tengo nada de miedo a la muerte”, anticipó Solita, entrevistada en Otro día perfecto, el programa de Mario Pergolini, en el prime time de El 13. "Siempre quise morir dignamente...", planteó la actriz. "Soy una persona que está totalmente a favor de la Eutanasia. Yo voto a favor de la Eutanasia".

"Es muy difícil hablar de la muerte, pero es algo que vamos a recibir todos. Entonces, quiero recibirla cuando yo decida que soy una carga para los demás”, se sinceró, Silveyra, muy directa en sus definiciones, sobre cómo se imagina los últimos minutos de su vida.

"Acá se presentó un proyecto, donde en un momento la ley dice suicidio asistido. A mí no me gusta esa palabra. Mi madre se quitó la vida, yo no quiero hacerlo. Me quiero ir de la vida con una sonrisa y poder decir chau”, expresó la artista, claramente habiendo elaborado lo suficiente el tema en sus pensamientos. “Quiero estar en este mundo mientras me pueda mover por mí misma”.

SOLITA HABLÓ DEL AMOR A LOS 70

Soledad está en pareja con José Luis Vázquez, un argentino de 74 años, establecido en Buzios, Brasil, donde maneja una posada turística con restaurant y dedicado al mundo de la gastronomía. "Es muy lindo lo que nos pasa, ¿sabés? ¡Sentirnos adolescentes! Es como volver atrás muchos años... Y es maravilloso", definió, la artista.

"Los dos nos despertamos... Hace bien el amor, hace bien el orgasmo, a las señoras de mi edad se los recomiendo. Empezamos a habar de nuestras vidas, de todas nuestras cosas trágicas -él perdió dos hijos-, estuvimos ocho días hablando y al noveno había que pasar a la acción. ¡Y yo nerviosa como una niña de 15!", se sinceró Silveyra, sobre su primer encuentro íntimo con Vázquez, el año pasado.