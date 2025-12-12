La recordada participación de Joaquin Levinton en MasterChef Celebrity

El líder de Turf tuvo una destacada participación en el "MasterChef Celebrtiy" de 2022, pero no por sus cualidades como cocinero, sino por sus salidas humorísticas.
El rockero Joaquín Levinton supo ganarse el cariño del gran público durante su participación en la edición de 2022 de "MasterChef Celebrity", con conducción de Santiago del Moro. Si bien no se destacó por ser un gran cocinero, gracias a su personalidad desprejuiciada logró ponerle una gran cuota de humor al certamen culinario, quedando en la novena ubicación.
"Fue muy bizarro... Sin saber cocinar estuve en MasterChef... ¡Yo no cocino nunca más en mi vida!" explicó el músico en la charla posterior a quedar eliminado del reality culinario.
Tiempo después, durante una entrevista, volvió a asegurar que la pasó muy bien entre las cocinas del programa “Fue re linda toda la época de MasterChef. A la gente le causó gracia mi manera de ser".
Joaquin Levinton reconoció que quedó fascinado con Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, los jurados de "MasterChef Celebrity" de los que dijo "Son genios totales y además de ser genios de la cocina se han transformado en capocómicos... Se han transformado en humoristas, muy buenos. Hacen un equipo muy gracioso".
