La recordada participación de Joaquin Levinton en MasterChef Celebrity

"Fue muy bizarro... Sin saber cocinar estuve en MasterChef... ¡Yo no cocino nunca más en mi vida!" explicó el músico en la charla posterior a quedar eliminado del reality culinario.

Tiempo después, durante una entrevista, volvió a asegurar que la pasó muy bien entre las cocinas del programa “Fue re linda toda la época de MasterChef. A la gente le causó gracia mi manera de ser".

Joaquin Levinton reconoció que quedó fascinado con Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, los jurados de "MasterChef Celebrity" de los que dijo "Son genios totales y además de ser genios de la cocina se han transformado en capocómicos... Se han transformado en humoristas, muy buenos. Hacen un equipo muy gracioso".