Paula Cháves reveló cómo le contó a sus hijos la noticia más triste de su vida

“Cualquier situación familiar, si no es sacado a la luz, después salta en otros aspectos y es peor...”, comenzó a contar Paula, al revelar uno de los hechos más traumáticos que le tocó atravesar en su vida, a la mamá de 3 niños: Olivia, Baltazar y Filipa.

“Yo a mis hijos les dije que había perdido un embarazo, les expliqué el número de hijo que eran”, se sinceró la conductora de Olga, el canal de streaming. "Tomando un té en casa les mencioné ‘Oli, vos sabes que sos la primera, Baltazar sos el tercero, porque en el medio de ustedes, yo tuve un bebito mágico que no nació’“, detalló Cháves, sobre cómo fue el contexto de la conversación con los nenes.

“¿Nunca les pasó que fueron a un tarotista o vidente y les dijo que averigüen si tu mamá tuvo un aborto o algo por el estilo? Son cosas que, al contarlo, les ahorro un montón de años de terapia", explicó la esposa de Pedro Alfonso, sobre el motivo por el que decidió compartir la lamentable situación, con sus por ahora 3 herederos. "Dicen que es poderosísimo darle el número de hijo que es cada hijo. Todo lo oculto que queda en el clan familiar, salta en generaciones posteriores".

PAULA A CORAZÓN ABIERTO

"Cuando cursaba la semana once de gestación, la modelo escuchó la peor noticia. Y lo relató por primera vez en primera persona: "Fue horrible. Había ido a un control con Zaira (Nara), también embarazada. Y cuando el ecografista me dijo 'se detuvo', claro que lloré por mi bebé", recordó Paula, sobre el dramático momento, que le tocó vivir en su camino de la maternidad.

"Pero la primera reacción, casi instintiva, fue de contener a mi amiga, que estaba viviendo su primera experiencia... Decidí: 'Ya no voy a castigarme, quiero pensar que es lo fortuito de la naturaleza'. Basta de '¿me habré esforzado de más?, ¿debí trabajar menos?'. Creí en Dios, entendí que él tenía un plan y me propuse aprender".

"¡Pepe fue tan importante! Estuvimos más de tres horas encerrados en el cuarto. Yo no quería ver a nadie más que a él. Me agarró fuerte de la mano y toleramos juntos tanto dolor físico y psíquico. Fue tristísima saber que tanto esfuerzo no tendría un final feliz. Esta experiencia nos unió mucho más… En ese momento me sentía más mujer, más poderosa, más animal. Hoy creo estar lista para afrontar cualquier situación, hasta parir sin anestesia", compartió, Cháves.