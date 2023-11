Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, necesita un nuevo trasplante

Lo dejó en claro en sus redes sociales, donde contó que necesita un nuevo trasplante y dio detalles del tratamiento complejo al que se somete en la actualidad.

"Su situación no ha mejorado", señaló este lunes el periodista Rodrigo Lussich en el ciclo Socios del Espectáculos (El Trece). Y la propia Sonsoles Rey admitió el riesgo que tendría esta operación. "El tercer trasplante tiene que ser lo mejor posible", comentó durante un vivo en Instagram.

En 2013, Sandra Mihanovich le donó un riñón a su ahijada e hija de su pareja, Marita Novaro. "Gracias a Dios voy a poder volver a jugar con mi hijo. Mi diálisis fue terrible. Llegué a pesar 44 kilos y eso aceleró la decisión, pero no me la hicieron fácil. Investigaron todo. A Sandra le preguntaron si era consciente que se iba a quedar sin un órgano y ella respondió: ‘lo que vos recibís, es más de lo que das’”, había contado Sonsoles en aquél momento.

Sin embargo, ahora necesita someterse a un nuevo trasplante. "Me pusieron un catéter en el cuello, muchos lo vieron, y estuve como tres o cuatro meses enchufada a la máquina desde ahí porque tenía donante vivo", comentó durante la transmisión en vivo por sus redes sociales.

“Los brazos se me están deformando un poco, porque me cortaron acá y me juntaron una arteria con una vena para que banque la presión de la máquina. Entonces me pinchan y se filtra. ustedes no saben las cosas que hace esa máquina y el riñón, y que nosotros ni sabemos”, agregó.

“Pude una vez, pude dos veces, voy a poder tres″, expresó Sonsoles Rey, en alusión a que, antes del trasplante que se hizo gracias al gesto de Sandra Mihanovich, había recibido un primer órgano. Esa intervención, realizada en 2001, presentó complicaciones años más tarde y derivó en una nuevo trasplante.

Hace dos años que vengo peleándola. No sabemos por qué este riñoncito que tanto amo no quiere andar más”, afirmó.

¿Por qué Pachu Peña no pudo donarle un riñón a Sonsoles Rey?

En las últimas horas trascendió que el humorista, amigo de la ahijada de Sandra Mihanovich, intentó ser su donante. Sin embargo, esa alternativa se vio frustrada, pese a que ambos son compatibles.

Según contó Rodrigo Lussich, tuvieron entrevistas por separado con los médicos. “Es ahí donde se truncó esta posibilidad. Los cirujanos le hablan a él y luego consideraron que no era ideal hacer este trasplante”, explicó el periodista.

"Existía la compatibilidad, pero había riesgos para ambos, no pasaba lo mismo que con Sandra”, agregó.

De acuerdo con la información de Lussich, "Pachu tiene antecedentes familiares directos de diabetes”. Además hizo hincapié en que, si bien el humorista no padece la enfermedad, “puede despertarse cualquier día”.

“En caso de que eso pasara, sería muy peligroso para él tener un solo riñón”, resumió.