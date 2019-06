Según varios rumores, la nueva película del arácnido nos presentará un villano que pondrá en jaque a todos los personajes de la Casa de las Ideas

Avengers: Endgame (2019) dejó en claro que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ya no será el mismo. Sin los héroes que forjaron la franquicia, el personaje llamado a liderar la renovación es el amigable vecino de Queens. Un aspecto que se reforzará en Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man: Far from Home, 2019) según la descripción de una supuesta escena post créditos filtrada.