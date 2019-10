leia reencuentro han solo.jpg

El dato se desprende del libro "The Ride of a Lifetime: Lessons Learned From 15 Years as CEO of The Walt Disney Company" (El viaje de una vida: lecciones aprendidas de 15 años como CEO de The Walt Disney Company), que escribió y publicó Bob Iger recientemente. Allí, el hombre que se ha convertido en el empresario más poderoso de los medios en los EEUU, asegura que no estuvo de acuerdo con las elecciones creativas tomadas por la compañía tras la compra de su estudio Lucasfilm.

"En la primera reunión con él, en la que hablamos sobre el futuro de Star Wars, George se sintió traicionado, y aunque todo este proceso nunca hubiera sido fácil para él, tuvimos un comienzo innecesariamente difícil", reconoce el actual CEO de Disney.

George Lucas fundó su empresa Lucasfilm para producir Star Wars en 1977, y luego se sirvió de ella para controlar sus creaciones de forma directa, y todo lo referente a la creciente industria del merchandising y de los efectos especiales, que acaparó virtualmente en Hollywood durante casi dos décadas debido a la excelencia de su servicio.

El éxito de la primera película, luego denominada Episodio IV, y de sus secuelas convirtió a la compañía en un gigante del entretenimiento que vendió a Disney en 2012.

En el libro, Iger reveló que Disney también compró los guiones de Lucas para tres nuevas películas. "Aunque los compramos “porque teníamos que hacelos” dejamos claro en el acuerdo de compra que no estaríamos obligados contractualmente a adherirnos a las líneas de la trama que él había establecido", especificó Iger.

Finelmante, cuando el equipo creativo de Star Wars El Despertar de la Fuerza (Star Wars The Force Awakens, 2015) se reunió para discutir la nueva trilogía "George se molestó de inmediato cuando comenzaron a describir la trama y se dio cuenta de que no estábamos usando una de las historias que presentó durante las negociaciones"

tráiler de Star Wars: El despertar de la fuerza

"Él sabía que no estábamos vinculados contractualmente a nada, pero pensó que comprar los bocetos de la historia era una promesa tácita de que los seguiríamos, y estaba decepcionado de que su historia se descartara. (…) Fui muy cuidadoso desde nuestra primera conversación para no engañarlo de ninguna manera, y no pensé que lo hubiera hecho, pero podría haberlo manejado mejor", concluyó el ejecutivo.

ADEMÁS:

Lo cierto es que Lucas quizá no haya estado tan equivocado, puesto que en los últimos años, los fans de Star Wars dieron inicio a una grieta tras el estreno de los Episodios VII y, por sobre todo, el VIII (Los Últimos Jedi), por el que el cineasta Rian Johnson recibió muchas críticas. Asimismo, tras el estreno del film solista de Han Solo, la productora decidió cancelar momentáneamente las películas centradas en personajes o eventos específicos de la franquicia debido a que, según ellos, “se apresuraron” en estrenar una película por año.

El cerebro detrás de Marvel Studios, trabaja en su propio film de Star Wars

Si a George Lucas no le gustó cómo planificaron la última trilogía de Star Wars, habrá que preguntarle qué le parece si uno de los mejores creativos de Hollywood se pone detrás de un grupo de guionistas para tratar de emparejar las cosas.

En las últimas horas, se supo que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige está trabajando junto con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, en una nueva película de la franquicia.

De acuerdo a m medios especializados de los EEUU, el presidente de Marvel Studios y máximo responsable del multimillonario Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), tratará de imprimirle bríos a las nuevas aventuras fílmicas, que se estrenarán después del Episodio IX, que llegará el 19 de diciembre a la Argentina.

TRAILER STAR WARS 9: THE RISE OF SKYWALKER (SUBTITULADO)

"Con el cierre de la saga Skywalker, Kathy (Kathleen Kennedy) está detrás de una nueva era para la narración de Star Wars, y sabiendo el acérrimo fan que es Kevin (Feige) tiene sentido que estos dos extraordinarios productores trabajen juntos en una película de Star Wars”, le dijo Alan Horn, presidente de Walt Disney Studios (y responsable principal de Marvel y Lucasfilm) a The Hollywood Reporter.

La futura colaboración de Feige en la franquicia ideada originalmente por George Lucas despertó rápidamente el revuelo en Hollywood, ya que el productor se convirtió en los últimos años en una de las figuras más relevantes de la industria.

Bajo la supervisión de Feige, Marvel Studios desarrolló "La saga del infinito", una serie de 23 películas interrelacionadas que llevaron el género de los superhéroes a un nuevo nivel y recaudaron más de 22.500 millones de dólares en todo el mundo.

Avengers: Endgame, estrenada este año, se convirtió en la película más taquillera de la historia, tras haber obtenido más de 2.796 millones de dólares en concepto de entradas, según el sitio especializado Box Office Mojo.

Es que si bien llegarán pronto varios estrenos de series animadas y series de acción real para la plataforma Disney+, el estudio parece haber dejado en segundo plano la rama cinematográfica de Star Wars.

En mayo último la compañía anunció que tras El ascenso de Skywalker (Episodio IX), los creadores de la exitosa serie Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, serían los responsables de una nueva trilogía ambientada en el mismo universo narrativo espacial.

Esas películas, sobre las que hasta el momento no se saben detalles de la trama ni elenco, tienen fechas tentativas de estreno para diciembre de 2022, 2024 y 2026.

Por su parte, el director Rian Johnson, supuestamente planea otra serie de tres películas pero desde el sitio WDW Pro afirman que su despido es inminente debido a la controversia que creó con su trabajo anterior, y que le han “prohibido” que hable de sus planes futuros.