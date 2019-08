Como parte de una convención en la que presenta sus próximos proyectos, Disney compartió un adelanto del esperadísimo Episodio IX

Los afortunados que se encuentran en la D23 Expo Live!, no paran de sorprenderse. Después de las revelaciones vinculadas al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Disney ha compartido el trailer de Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).