"Quedé muy angustiado con lo que me pasó mediáticamente la semana pasada. Yo nunca en mi camino profesional tuve problemas con nadie y, sinceramente, ahora no me siento del todo bien para comenzar de 0. Más que agradecido estoy a @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede", sostuvo el ahora ex participante.

Pero su salida le abrió la puerta el ingreso de Nico Occhiato quien además le traerá pimienta a la pista donde ya baila su ex pareja, Flor Vigna, quien además ahora parece que está en pareja con su bailarín.

"Estoy nervioso, mal. En el baile estoy muy flojo, soy muy duro", dijo Nico ante el micrófono de Los Angeles de la Mañana. "¿En qué ritmo te ves más complicado?", le preguntó el notero. Él respondió, súper sincero: "En todos. Soy muy flojo, en serio".

Enseguida le preguntaron por cómo sería la convivencia con su ex y Nico intentó entrar a la pista sin demasiadas polémicas. "Para con Flor no tengo más que palabras de cariño. Es una mujer hermosa... Yo le pregunté dos o tres veces (antes de aceptar sumarse a ShowMatch) para saber qué pensaba... Ella es la persona más buena que conocí y que hablemos así, cada uno del otro, después de haber terminado, es porque uno fue igual de bueno como fue el otro", comentó Nico.

Pero como para que su llegada no pase inadvertida, ayer se conocieron imágenes de Flor muy cerquita de su coach, Matí Napp, y en la Flia aseguran que están saliendo. Es más, desde la productora filtraron algunas imágenes donde se los ve detrás del decorado y casi a los besos.

"Somos amigos con Mati, estoy acá y estoy soltera", dijo enseguida ella cuando la consultaron por ese posible romance. Y a la hora de hablar de las fotos y del posible "chape", Flor no quiso dejar dudas y aclaró: "No, no, no me lo chapé. Pero necesito soltar a Nico, sufrí mucho por la separación porque de un día para otro decidió cortar. Yo lloré y lloré y un día dije ´sigo mi camino´. Y parte de seguir mi camino es que si yo quisiera estar con Mati o con quien sea..."

Lo cierto es que cuando la pregunta fue si saldría con él, lejos de negarlo, dejó la puerta abierta: "En este momento, no sé qué haría. Estamos trabajando juntos, es una hermosa persona".

Lo que es seguro es que la presencia de Nico y Flor en la misma pista, va a traer polémica y eso es lo que buscará desde esta noche Marcelo Tinelli.