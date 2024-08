Survivor: Intercambio de jugadores por 24 horas

El método utilizado por el conductor del reality de Telefe para determinar quiénes serían los protagonistas del intercambio fue bastante inusual. Tirando piedras con los nombres de los supervivientes hacia el mar, los primeros en salir se quedaron en su tribu de origen, mientras que los últimos dos quedaron destinados a cambiar de equipo.

Malena Kerschen se mostró aliviada y feliz de poder quedarse en el campamento del Norte, mientras que Inés Lucero fue la elegida para partir rumbo al Sur. La participante de Río Grande, Tierra del Fuego, se mostró emocionada de abandonar -por 24 horas- al campamento Norte y no ver a sus compañeros que ya no soporta desde hace rato.

Cuando Inés Lucero llegó al campamento Sur, se mostró muy cómoda entre los miembros de la tribu amarilla "Me parece que yo tendría que haber empezado acá y Giselle allá, con eso te digo todo" le comentó a Martina Musillo.

image.png

Por su parte, Eugenia Propedo conoció el campamento Norte y se ganó rápidamente la simpatía de los miembros de la tribu roja.

Sin embargo, la charla amena se vio empañada por las preocupaciones y los secretos que guarda cada uno de los equipos. Inés les contó a los de amarillo que la trataron de "traicionera" en el Norte, mientras que Eugenia explicó que en el Sur ven en los de rojo a un "grupo sólido de 4 personas".

image.png

Los miembros del campamento Norte aprovecharon de sacarle el cuero a Inés, recordando su intento de eliminar a Fiorela antes de un Concejo Tribal y opinando que están seguros de que votó a Julieta Clemente para que sea eliminada. "Es una mala persona" sentenció Malena sobre la fueguina.

A pesar de la charla amena, Eugenia fue clara y expresó en su entrevista una postura totalmente diferente a la de Inés "No me cambiaría de grupo en absoluto. Me siento cómoda y tengo ganas de ir corriendo a decirles a los chicos que estamos haciendo un buen trabajo" explicó.

image.png

El intercambio entre el Sur y el Norte promete ser una vuelta de tuerca emocionante en la competencia, donde los supervivientes deberán adaptarse a nuevos miembros y a los cambios de estrategias.