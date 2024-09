Survivor: "Tarzán" se fue de la isla

Tras la obtención de los vetos , Mauro Guarnieri le negó la posibilidad de nominar a Agustín Pérez y Martina Musillo a Baltasar López , mientras que Aixa Legarreta utilizó su ídolo de inmunidad para proteger a Mauro Pollito.

El Concejo Tribal finalizó con 3 votos en contra de Malena Kerschen y 5 para Iván Chirinián, lo que dejó en claro que Martín Collante aceptó la propuesta de Eugenia Propedo y descartó la de Mauro.

"Siempre me lo espero porque es un juego y estoy agradecido por esta oportunidad que me dieron. Aprendí muchísimo y me di cuenta de cosas importantes que tenía allá, no basura como la comida, me refiero a relaciones interpersonales y la familia, que las tenemos por añadidura y muchas veces no las podemos reconocer" declaró "Tarzán" en la charla con Marley, luego de su eliminación.

"Está bien que lo proteja y que esté unos días más con él. Si se siente contenida es espectacular" agregó Iván sobre la decisión de Aixa con Mauro.

En la despedida de sus compañeros, "Tarzán" tuvo unas sentidas palabras "Tuve charlas hermosas con muchos de ustedes. Me voy sintiendo amor y no tengo nada negativo para decirles" y todos se levantaron de sus asientos para abrazarlo antes de que se despida.

"Nosotros contábamos con el voto de Martín, pero se ve que habrá votado para ellos porque me veía como una amenaza al ser esencialmente superior. Pero bueno, hay que destacar que no es solo un juego de destreza física, sino también de actitudes variadas" sostuvo Iván Chirinián en su entrevista.

"Creo que era importante serle fiel a las personas que yo creía hasta el final. Se llama "Survivor", pero debería ser "Betrayal", es decir, "traición" . Es un juego de traición ya mí me cuesta mucho" finalizó.

Los Votos del Consejo Tribal

Los que votaron a Iván Chirinián fueron Malena, Martina, Juan Pablo y Colli; mientras que Mauro, Baltasar y Aixa nominaron a Malena.

"Colli" dio su explicación de por qué votó a "Tarzán" "Es un gran jugador y va a morir de pie" explicó el participante que recibió una oferta de Eugenia Propedo para intentar llegar juntos a la final.

Mauro, volvió a soltar la lengua al nominar "Malena, sos una serpiente y lo vi desde el primer día . No engañás a nadie... pero sos la que mejor juega en ese grupo. Espero que Colli cumpla con su palabra" expresó.