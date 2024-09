Survivor: van por la cabeza de Juanchi

De aquel cuarteto del campamento Norte formado por Malena, Juanchi, Agustín y Fiorela Fraccaro -ya eliminada- derivó un trío muy consolidado que tiene en mente llegar lo más lejos posible -sin traicionarse entre sí- pero los días pasan y cada vez pesa más que el premio sea para uno solo.

Malena -que ya había hablado con Martina Musillo sobre la posibilidad de dejar de lado a Agustín- habló con "Colli" en la que dejó en claro que podría "traicionar" a "Juanchi", su compañero más fiel desde el día uno de la competencia y quien duerme a su lado.

Martín se acercó a Malena para decirle que ella podría ser la eliminada en el próximo Concejo Tribal “Ven que hablás con Aixa, Euge, Marti. A los ojos de ellos tenés el mayor número de gente hablada”, le advirtió el empleado farmacéutico a su compañera “Ese es Juanchi, no yo” fue la respuesta de Male.

“Ellos los ven a ustedes tres llegando a la final de la mano y cuidándose, es un peligro gigante. Así como querían ir sacándonos uno a uno, ahora se dan cuenta de que no van a entrar ni siquiera en el tercio” expuso "Colli" en referencia a Aixa Legarreta, Mauro Guarnieri y Baltasar López, del excampamento Sur.

Malena Kerschen se justificó explicando que no quiere ser minoría y por eso una eliminación más del lado amarillo en el próximo Concejo Tribal, “Yo también, ¿pero cómo echás y sabés que no les das información para que te saquen?” fue la respuesta de Martín Collante.

En la entrevista a solas, Malena Kerschen justificó su razonamiento a la hora de la nueva estrategia "El acercamiento con Colli fue raro porque yo venía pensando cosas que solo las compartía con la almohada. Se me despertó el cerebro al hablar con Juanchi sobre estrategia y él me dijo "la próxima vamos por Martín". A mí no me gustó nada, con Martín no" declaró.

"Martín no se puede ir. Es mi salvavidas. Si llego a la final con él, me siento con chances de ganar. Si llego con Juanchi... soy boleta" explicó la diseñadora de indumentaria que se mostró reticente a traicionar a Juanchi, mintiéndole en la cara.

Por su parte, Martín Collante fue contundente cuando aseguró -en su entrevista- "Sé que Malena lo quiere sacar a Juanchi y que está preocupada con que él la quiera sacar a ella".